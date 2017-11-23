Министерство юстиции рассматривает решение международного трибунала по иску Aktau Petrol против РК

Арбитражный спор возник в результате судебных процессов, инициированных частными казахстанскими компаниями против Aktau Petrol и связанных с ним юридических лиц относительно долей участия в компаниях и имущества в виде железнодорожных вагонов-цистерн. Сумма претензий составила 150 миллионов долларов США.
На предварительном этапе сумму исковых требований компании Aktau Petrol удалось снизить до 80 миллионов долларов США.
Арбитраж отклонил доводы компании о коррумпированности судебных органов Республики Казахстан и присудил Aktau Petrol 22,7 миллиона долларов США — сумму фактически вложенных инвестиций.
Министерство юстиции в установленном порядке рассматривает выводы, изложенные в решении трибунала, состоящего из трех арбитров.