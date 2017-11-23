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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 16:16

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Министерство юстиции рассматривает решение международного трибунала по иску Aktau Petrol против РК

Минюст рассматривает выводы, изложенные в арбитражном решении Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) по иску компании Aktau Petrol Ticaret A.S. (Aktau Petrol) против Республики Казахстан. Об этом сообщают на официальном сайте Министерства юстиции РК.

Фото photos-kr.kcdn.kz
Работающие в морском порту Актау турецкие компании - Aktau Petrol Ticaret A.S. (Aktau Petrol) и Som Petrol A.S. - подали против Республики Казахстан иски в МЦУИС в 2015 году. Истцы требовали возмещения ущерба, возникшего из-за действий государственных и судебных органов. Позже компания Som Petrol отказалась от иска, сообщает сайт минюста.

Арбитражный спор возник в результате судебных процессов, инициированных частными казахстанскими компаниями против Aktau Petrol и связанных с ним юридических лиц относительно долей участия в компаниях и имущества в виде железнодорожных вагонов-цистерн. Сумма претензий составила 150 миллионов долларов США.

На предварительном этапе сумму исковых требований компании Aktau Petrol удалось снизить до 80 миллионов долларов США.

Арбитраж отклонил доводы компании о коррумпированности судебных органов Республики Казахстан и присудил Aktau Petrol 22,7 миллиона долларов США — сумму фактически вложенных инвестиций.

Министерство юстиции в установленном порядке рассматривает выводы, изложенные в решении трибунала, состоящего из трех арбитров.


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