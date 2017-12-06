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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 11:56

Просмотров: 343

В Мангистауской области зарегистрировано 13 740 предприятий

Из них 12 201 - частные, 852 - государственные и 687 - иностранные компании. Такие данные на 1 ноября 2017 года предоставил департамент по статистике Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz


Самая высокая номинальная заработная плата - В Жанаозене. Самая низкая - в Мангистауском районе.



По данным департамента по статистике Мангистауской области на сентябрь 2017 года


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Комментарии ( 1 )

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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 14:17
И что? Рост идет или спад? Зп увеличивается на 50% или уменьшается? Места рабочие создаются или сокращаются?
 
 

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