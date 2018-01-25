Две нефтяные компании Мангистау задолжали более девяти миллиардов тенге налогов

- К должниками применяют обязательные меры по взысканию долга в рамках налогового Кодекса РК. С 2010 года вопрос об этих должниках рассматривается в Арбитражном суде в Стокгольме и Высоком суде Лондона, - рассказал Алибек Тилегенов.
В Мангистау, по данным руководителя областного департамента государственных доходов, зарегистрировано 632 914 налогоплательщиков.
- Консолидированный бюджет Комитета государственных доходов Министерства финансов исполнен на 147% - поступило 715,3 миллиарда тенге при плане 486,6 миллиарда тенге. Местный бюджет исполнен на 97,3%. При плане в 127,9 миллиарда тенге поступило 124,4 миллиарда тенге, - сообщил Алибек Тилегенов.
Напомним, в 2011 году 700 работникам компаний ТОО «Толкыннефтегаз» и ТОО «Казполмунай» в судебном порядке выплатили заработную плату, которую им задерживали в течение полутора лет. Задолженность компаний перед сотрудниками составила 81 миллион тенге.