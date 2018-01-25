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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Вчера, 17:28

Просмотров: 3038

Две нефтяные компании Мангистау задолжали более девяти миллиардов тенге налогов

Доля налоговой задолженности компаний составляет 67,8% от общей суммы по области. Об этом сообщил Алибек Тилегенов, руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Сумма долга ТОО «Казполмунай», как сообщил Алибек Тилегенов, составляет 6,1 миллиарда тенге. Долг ТОО «Толкыннефтегаз» - 3,6 миллиарда тенге.

- К должниками применяют обязательные меры по взысканию долга в рамках налогового Кодекса РК. С 2010 года вопрос об этих должниках рассматривается в Арбитражном суде в Стокгольме и Высоком суде Лондона, - рассказал Алибек Тилегенов.

В Мангистау, по данным руководителя областного департамента государственных доходов, зарегистрировано 632 914 налогоплательщиков.

- Консолидированный бюджет Комитета государственных доходов Министерства финансов исполнен на 147% - поступило 715,3 миллиарда тенге при плане 486,6 миллиарда тенге. Местный бюджет исполнен на 97,3%. При плане в 127,9 миллиарда тенге поступило 124,4 миллиарда тенге, - сообщил Алибек Тилегенов.

Напомним, в 2011 году 700 работникам компаний ТОО «Толкыннефтегаз» и ТОО «Казполмунай» в судебном порядке выплатили заработную плату, которую им задерживали в течение полутора лет. Задолженность компаний перед сотрудниками составила 81 миллион тенге.


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Комментарии ( 5 )

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kazakhstan (Посетители) Вчера, 20:48
RRR,
Ни слова говорите... Деньги любят тишину. А тут на тебе 22ярда ....
 
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Ян (Посетители) Вчера, 19:52
Сумма долга ТОО «Казполмунай», как сообщил Алибек Тилегенов, составляет 6,1 миллиарда тенге. Долг ТОО «Толкыннефтегаз» - 3,6 миллиарда тенге.
Нефтяные компании? Понятно всё по названию. podmig
 
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RRR (Посетители) Вчера, 19:48
Бендэр,
Я в курсе. Поэтому и говорю, про сегодняшние отмазки. Отвлекают народ от основной новости про эти компании...
 
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Бендэр (Посетители) Вчера, 19:44
Цитата: RRR
Теперь будут дерьмом поливать молдаван!


Опоздали уже!..По иску Стати "АСКОМ", и были заблокированы счета на 22 миллиарда money в зарубежных баках.
Поездка в штаты Назарбаева и была первостепенной, что бы счета открыли, а остальное на ТВ был гарнир.

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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  • greenpark
  • Бендэр
  • kazakhstan
  • tolk
  • Пантера
 RRR (Посетители) Вчера, 17:46
Теперь будут дерьмом поливать молдаван! Сейчас это уже какзазстанские компании! Взыскивайте! Какие проблемы! Семь лет прошло! А гендиректору кто помог сбежать из зоны и страны?! Об этом ни слова с тех пор...
 
 

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