Мангистауская область остается в пятерке самых закредитованных регионов

Кроме Мангистау в пятерку активных регионов вошли Южно-Казахстанская область (8,6% выданных в республике кредитов), Карагандинская область (7,7%), Алматинская область (7,4%) и Восточно-Казахстанская область (7%).
На эти пять регионов приходится почти 38% всех выданных займов, это более 135 миллиардов тенге.
- При средней сумме займа в Казахстане 350 000 тенге самые большие кредиты берут в Мангистауской области (598 000 тенге), Астане (534 000), Атырау (440 000 тенге), Алматы (422 000 тенге) и Западно-Казахстанской области (359 000 тенге), - сообщает ПКБ.
Совокупная ссудная задолженность казахстанцев, по данным ПКБ, составила 5,27 триллиона тенге. Количество выданных за два месяца кредитов составило 9 650.
В структуре кредитов преобладают беззалоговые потребительские кредиты (50,2%). На кредитные карты приходится 1% займов, ипотека — 25,1%, автокредиты — 6,2%, залоговые потребительские кредиты — 17,5%.
- В феврале индекс кредитного здоровья (доля заемщиков с вероятностью дефолта 10% и ниже) снизился на один пункт. Доля «хороших» заемщиков составила 67,8%, против 68,6% месяцем ранее, - рассказали в ПКБ.
В феврале ПКБ выдано 32 200 персональных кредитных отчетов. С начала года их выдано 62 100.
В соответствии с законодательством РК, каждый гражданин может бесплатно получить персональный кредитный отчет один раз в год.
В отчете можно получить информацию о наличии или отсутствии задолженности и просрочек по кредитам, участии в займах, данные о действующих кредитах и сведения о нахождении в реестре должников или разыскиваемых лиц.
Для получения отчета необходимо подписать заявку электронной цифровой подписью.