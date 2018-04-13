Стоимость оказанных за год в Мангистау бухгалтерских и юридических услуг оценили более чем в 435 миллионов тенге

Лидером по объему оказанных услуг стал Алматы. Стоимость услуг бухгалтеров и юристов за год здесь оценили более чем в 46 миллиардов тенге. Объем услуг снизился на 6,2%.
Самый резкий рост объема бухгалтерских и юридических услуг зафиксирован в Актюбинской области (+113,6%). Самый резкий спад — в Алматинской области (-43,5%).
В Казахстане объем оказанных услуг оценили более чем в 70 миллиардов тенге (-4% за год).
Наиболее востребованными, как сообщает Finprom.kz, стали услуги аудита и финансовой ревизии - 21 миллиард тенге.
Объем услуг по составлению счетов и бухгалтерского учета оценили в 17,7 миллиарда тенге.
- Объем консультационных услуг по налогообложению вырос в 9,4 раза, - сообщает Finprom.kz.
Напомним, по подсчетам аналитиков, на ремонт бытовой и компьютерной техники жители Мангистау потратили в 2017 году в среднем 740,5 миллиона тенге.