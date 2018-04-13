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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 10:04

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Стоимость оказанных за год в Мангистау бухгалтерских и юридических услуг оценили более чем в 435 миллионов тенге

Данные за 2017 год опубликовал портал Finprom.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Объем юридических и бухгалтерских услуг в Мангистау за год вырос на 40,6%. Общую сумму оценили в 435 миллионов 500 тысяч тенге, сообщает Finprom.kz.

Лидером по объему оказанных услуг стал Алматы. Стоимость услуг бухгалтеров и юристов за год здесь оценили более чем в 46 миллиардов тенге. Объем услуг снизился на 6,2%.

Самый резкий рост объема бухгалтерских и юридических услуг зафиксирован в Актюбинской области (+113,6%). Самый резкий спад — в Алматинской области (-43,5%).

В Казахстане объем оказанных услуг оценили более чем в 70 миллиардов тенге (-4% за год).

Стоимость оказанных за год в Мангистау бухгалтерских и юридических услуг оценили более чем в 435 миллионов тенге


Наиболее востребованными, как сообщает Finprom.kz, стали услуги аудита и финансовой ревизии - 21 миллиард тенге.

Объем услуг по составлению счетов и бухгалтерского учета оценили в 17,7 миллиарда тенге.

- Объем консультационных услуг по налогообложению вырос в 9,4 раза, - сообщает Finprom.kz.

Напомним, по подсчетам аналитиков, на ремонт бытовой и компьютерной техники жители Мангистау потратили в 2017 году в среднем 740,5 миллиона тенге.


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