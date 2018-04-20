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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 10:32

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Объем розничной торговли в Мангистау составил 11,7 миллиарда тенге

Данные за март опубликовал аналитический портал Ranking.kz.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Объем розничной торговли в Мангистау за месяц вырос на 1,1 миллиарда тенге. За год рост составил 0,8 миллиарда тенге, сообщает Ranking.kz.

Предприятия розничной торговли Казахстана в марте реализовали товары на 731,6 миллиарда тенге.

Доля продовольственных товаров составила 243,4 миллиарда тенге. Непродовольственные товары — 488,2 миллиарда тенге.

Объем розничной торговли в Мангистау составил 11,7 миллиарда тенге


Лидером по объему розничной торговли стал Алматы — 218,5 миллиарда тенге.
В Астане реализованы товары на 86,6 миллиарда тенге, в Карагандинской области — на 71,2 миллиарда тенге.

Напомним, в 2017 году объем розничной и оптовой торговли в Мангистауской области составил более 367 миллиардов тенге.


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