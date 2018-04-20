Объем розничной торговли в Мангистау составил 11,7 миллиарда тенге

Предприятия розничной торговли Казахстана в марте реализовали товары на 731,6 миллиарда тенге.
Доля продовольственных товаров составила 243,4 миллиарда тенге. Непродовольственные товары — 488,2 миллиарда тенге.
Лидером по объему розничной торговли стал Алматы — 218,5 миллиарда тенге.
В Астане реализованы товары на 86,6 миллиарда тенге, в Карагандинской области — на 71,2 миллиарда тенге.
Напомним, в 2017 году объем розничной и оптовой торговли в Мангистауской области составил более 367 миллиардов тенге.