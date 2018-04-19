Порты Актау и Курык планируют использовать для транзита специального груза США

- Основной маршрут материального обеспечения контингента в Афганистане проходит через Пакистан, однако в связи с военно-политической нестабильностью и существующими разногласиями в двусторонних отношениях американской стороной прорабатывается альтернативный маршрут - с территории Азербайджана через Каспийское море на Казахстан (порты Актау и Курык) и далее железнодорожным транспортом на Узбекистан и Афганистан, что является модифицированным вариантом Северной распределительной сети, - отмечается в заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента.
Проект закона «О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством РК и правительством США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана» принят Сенатом Парламента.
- Функционирование данного транзита полностью отвечает интересам Казахстана как страны, стремящейся построить мир и стабильность в Афганистане, - отмечается в документе.
О том, зачем США планируют использовать казахстанские морские порты, можно прочитать здесь.