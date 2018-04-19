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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 17:55

Просмотров: 742

Порты Актау и Курык планируют использовать для транзита специального груза США

Законопроект о коммерческом транзите специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана одобрен Сенатом Парламента. Соглашение об использовании портов передадут на подпись Президенту РК. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Фото portaktau.kz
Порты Актау и Курык планируют включить в маршрут транзита специального груза, что позволит осуществлять железнодорожные перевозки в/из Афганистана через Каспийское море, передает Tengrinews.kz.

- Основной маршрут материального обеспечения контингента в Афганистане проходит через Пакистан, однако в связи с военно-политической нестабильностью и существующими разногласиями в двусторонних отношениях американской стороной прорабатывается альтернативный маршрут - с территории Азербайджана через Каспийское море на Казахстан (порты Актау и Курык) и далее железнодорожным транспортом на Узбекистан и Афганистан, что является модифицированным вариантом Северной распределительной сети, - отмечается в заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента.

Проект закона «О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством РК и правительством США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана» принят Сенатом Парламента.

- Функционирование данного транзита полностью отвечает интересам Казахстана как страны, стремящейся построить мир и стабильность в Афганистане, - отмечается в документе.

О том, зачем США планируют использовать казахстанские морские порты, можно прочитать здесь.


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Комментарии ( 9 )

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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 20:29
Цитата: №7
Говори про нас и нашу жизнь русские без нас с пингвинами разберутся и без нас.

Не нервничай, твои ошибки выдают твое волнение. Боишься спалится что на зарплате у Пригожина сидишь? Мне вообще пофиг на россиян, русские это не только Россия, как и Россия это не только русские. Запомни это. Не все русские, как и не все россияне поддерживают нынешний олигархический режим в РФ. Вся пропаганда о злодеях из западного мира именно от них идет. Американцы нормальные люди, вреда от них нам не было, так что тут их хаять? Чем они нам насолили?
 
-1
  • ОбывателЪ
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№7 (Посетители) Сегодня, 20:17
Цитата: ОбывателЪ
Путин Тиллерсона орденом наградил..

Мне чхать как они там себя ведут,мне важно как мы себя ведём. Я почитал твою писанину,противоречивый ты тип у тебя одни разговоры про Россию и желчь флоры цвета. Говори про нас и нашу жизнь русские без нас с пингвинами разберутся и без нас.
 
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  • №7
  • дорожник
 Ingul (Посетители) Сегодня, 20:16
Эта "коммерция" как бы не переросла в соучастие.
А потом нас за это "отблагодарят" какие ни будь радикалы.
 
-2
  • Ingul
  • №7
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 19:57
Правильно нужно развивать эти морпорты, а что там властям России и поклонникам её нынешней политики сидящим на местном ресурсе это не нравится наплевать. Пожуют пару дней эту тему и успокоятся, деваться им некуда. Как говорится шавки гавкают, караван идет..

Цитата: №7
На удивление мы так легко продаёмся янкам.

По твоему Россия продается янки когда американскую нефть через порт Новороссийск прокачивает? Легко ли продался Путин? Кстати именно после переговоров по расширению КТК Путин Тиллерсона орденом наградил..
 
-1
  • Alpha
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:37
Qosh keldińizder
 
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№7 (Посетители) Сегодня, 19:29
На удивление мы так легко продаёмся янкам. Это неспроста. nini
 
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  • tolk
  • Ingul
 master_kz (Посетители) Сегодня, 18:52
- Функционирование данного транзита полностью отвечает интересам Казахстана как страны, стремящейся построить мир и стабильность в Афганистане, -

Какой мир там они строят это видно, может дело не в мире а в денежке или еще чего?-))
 
-1
  • ОбывателЪ
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  • Alpha
  • Ingul
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:36
Янки, go home!
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:12
Конечно подпишет, он же проамериканский
 
 

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