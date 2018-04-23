Исследование: Розничные цены на спортивную обувь в Актау ниже средних по республике

Туфли для девочек стоили в Актау в среднем 5906 тенге. В Казахстане их среднюю стоимость оценили в 5 838 тенге. Детские кроссовки в Актау стоили, по данным Energyprom.kz, в среднем 5 236 тенге при среднереспубликанской цене 6 004 тенге.
Самые высокие цены на мужские кроссовки зарегистрированы в Усть-Каменогорске (19 473 тенге). Самые низкие — в Караганде (5 826 тенге).
Модельные туфли обходятся дороже жительницам Алматы (27 678 тенге). Самые низкие цены зарегистрированы в Караганде (10 715 тенге).
Самые высокие цены на девичьи туфли зарегистрированы в Астане (8 818 тенге). Самые низкие — в Петропавловске (4 034 тенге).
Самые дорогие, по итогам марта, детские кроссовки продавались в Астане (10 065 тенге). Самые дешевые — в Петропавловске (5005 тенге).
Лидером по производству обуви стал Алматы (46 400 пар). В Мангистауской области произведено 14 200 пар обуви.