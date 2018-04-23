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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 10:09

Просмотров: 201

Исследование: Розничные цены на спортивную обувь в Актау ниже средних по республике

Стоимость мужской и детской обуви подсчитал портал Energyprom.kz.

Фото с сайта pixabay.com
В Актау, по подсчетам аналитиков, средняя стоимость мужских кроссовок в марте составила 10 238 тенге. Средняя цена в Казахстане — 10 712 тенге. Женские модельные туфли обходились покупательницам из Актау в 17 917 тенге при средней цене по республике 16 205 тенге.

Туфли для девочек стоили в Актау в среднем 5906 тенге. В Казахстане их среднюю стоимость оценили в 5 838 тенге. Детские кроссовки в Актау стоили, по данным Energyprom.kz, в среднем 5 236 тенге при среднереспубликанской цене 6 004 тенге.

Самые высокие цены на мужские кроссовки зарегистрированы в Усть-Каменогорске (19 473 тенге). Самые низкие — в Караганде (5 826 тенге).

Модельные туфли обходятся дороже жительницам Алматы (27 678 тенге). Самые низкие цены зарегистрированы в Караганде (10 715 тенге).

Самые высокие цены на девичьи туфли зарегистрированы в Астане (8 818 тенге). Самые низкие — в Петропавловске (4 034 тенге).

Самые дорогие, по итогам марта, детские кроссовки продавались в Астане (10 065 тенге). Самые дешевые — в Петропавловске (5005 тенге).

Лидером по производству обуви стал Алматы (46 400 пар). В Мангистауской области произведено 14 200 пар обуви.


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Комментарии ( 2 )

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Max007 (Посетители) Сегодня, 10:36
Ценная и полезная информация. ЛАДА прям в точку попали. burumburum bravo
 
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 Мимоза (Посетители) Сегодня, 10:28
А для чего нам эта информация?
 
 

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