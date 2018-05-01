Хозяйство обходится дороже: Как изменились цены на посуду в Актау

Сковорода, как сообщает Ranking.kz, в марте в Актау стоила в среднем 4 465 тенге (+9,2 процента). Средняя цена по республике — 4 547 тенге.
Покупка шести единиц столовых приборов обходилась жителям Актау в среднем в 2 326 тенге (+6,5 процента за год). Средняя цена по республике — 1 750 тенге.
Ranking.kz подсчитал и стоимость посуды из фарфора, керамики и стекла.
Тарелка в торговых точках Актау, как сообщает портал, стоила в среднем 574 тенге (+6,1 процента за год) при средней цене по республике 366 тенге.
Комплект - чашка и блюдце - обходился жителям Актау в среднем в 955 тенге (+16,5 процента). И это самая высокая цена в регионах при среднереспубликанской стоимости комплекта в 600 тенге.
Стоимость стакана в марте оценили в 387 тенге в Актау (+9 процентов) при средней цене по республике 331 тенге.
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