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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 10:20

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Хозяйство обходится дороже: Как изменились цены на посуду в Актау

Изменение цен на посуду за год отследил портал Ranking.kz.

Фото с сайта pixabay.com
В Актау кастрюля эмалированная, по сообщению портала, стоит в среднем 4 166 тенге. За год цены выросли в среднем на 12,1 процента. Стоимость кастрюли в республике оценили в 3 357 тенге.

Сковорода, как сообщает Ranking.kz, в марте в Актау стоила в среднем 4 465 тенге (+9,2 процента). Средняя цена по республике — 4 547 тенге.

Покупка шести единиц столовых приборов обходилась жителям Актау в среднем в 2 326 тенге (+6,5 процента за год). Средняя цена по республике — 1 750 тенге.

Хозяйство обходится дороже: Как изменились цены на посуду в Актау


Ranking.kz подсчитал и стоимость посуды из фарфора, керамики и стекла.

Тарелка в торговых точках Актау, как сообщает портал, стоила в среднем 574 тенге (+6,1 процента за год) при средней цене по республике 366 тенге.

Комплект - чашка и блюдце - обходился жителям Актау в среднем в 955 тенге (+16,5 процента). И это самая высокая цена в регионах при среднереспубликанской стоимости комплекта в 600 тенге.

Стоимость стакана в марте оценили в 387 тенге в Актау (+9 процентов) при средней цене по республике 331 тенге.

Хозяйство обходится дороже: Как изменились цены на посуду в Актау


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