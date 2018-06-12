Число активных банковских карт в Мангистауской области назвали аналитики

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области в апреле, по данным портала, насчитывалось 319 900 активных карт. За год рост составил 7,1 процента.
В Казахстане общее число карт составило 10 186 900 единиц. Годовой рост — 23,1 процента.
Лидером по числу активных карт стал город Алматы — 3 779 000 единиц. Доля от общего числа в Казахстане составила 37,1 процента. За год число карт выросло на 67,8 процента.
Наименьшее число активных карт зарегистрировано в Северо-Казахстанской области — 220 300 единиц. Доля от РК составила 2,2 процента. Годовой рост числа активных карт — 6,9 процента.
Западно-Казахстанская область стала единственной, где зарегистрирован спад количества активных карт на 3,7 процента. Число карт в регионе по итогам апреля составило 264 500 единиц.
- Подавляющее большинство карт в обращении — дебетовые. Их число составляет более восьми миллионов единиц. Кредитных карт — более миллиона единиц, - сообщает Ranking.kz.
В Казахстане общее число карт составило 10 186 900 единиц. Годовой рост — 23,1 процента.
Лидером по числу активных карт стал город Алматы — 3 779 000 единиц. Доля от общего числа в Казахстане составила 37,1 процента. За год число карт выросло на 67,8 процента.
Наименьшее число активных карт зарегистрировано в Северо-Казахстанской области — 220 300 единиц. Доля от РК составила 2,2 процента. Годовой рост числа активных карт — 6,9 процента.
Западно-Казахстанская область стала единственной, где зарегистрирован спад количества активных карт на 3,7 процента. Число карт в регионе по итогам апреля составило 264 500 единиц.
- Подавляющее большинство карт в обращении — дебетовые. Их число составляет более восьми миллионов единиц. Кредитных карт — более миллиона единиц, - сообщает Ranking.kz.
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