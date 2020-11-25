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ЛАДА.kz » Бизнес

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 14:23

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«Композитор Рахманинов» прибыл по новой паромной линии в порт Курык из Ирана

Между морскими портами Курык и Амирабад заработала новая паромная линия. Первым по паромной линии прибыло судно из Ирана, которое способно доставлять фуры, гружённые товаром. Об этом сообщил исполнительный директор по маркетингу и логистике порта Курык Алибек Утегенов.

Фото пресс-службы порта Курык
Для развития торговых отношений с Ираном через мангистауский порт Курык ввели новую паромную линию «Құрық-Амирабад».

Вчера, 24 ноября, впервые в рамках паромной линии в Мангистау из Ирана прибыло судно типа Ro-Ro «Композитор Рахманинов». На этом судне прибыло шесть еврофур с различным оборудованием и одна фура, гружённая киви.

- Самое главное – есть возможность перевозить на пароме заполненные грузом фуры с овощами или фруктами и, не переваливая, а также не перегружая на другой транспорт, отправить потребителю. На одном пароме можно перевозить до 32 еврофур со скоропортящимися товарами. Паромная линия «Курык –Амирабад/Энзели», уверен, будет интересна как для иранских, так и для казахстанских предпринимателей, – отметил исполнительный директор по маркетингу и логистике Алибек Утегенов.

«Композитор Рахманинов» прибыл по новой паромной линии в порт Курык из Ирана


Сообщается, что автомобильная инфраструктура Курыка полностью готова к приёму и оперативному обслуживанию грузов, следующих через порт в транзитном, а также экспортно-импортном направлениях. Ранее паромный комплекс Порт Курык осуществлял паромное сообщение только с Азербайджаном.

На экспорт уходят нефть, зерно, товары народного потребления. Импорт: товары народного потребления, вещевая продукция, стройматериалы.



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