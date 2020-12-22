Два предприятия в Мангистауской области наказали за уклонение от уплаты налогов на миллиарды тенге

Иллюстративное фото
В Мангистауской области бизнесмены уклонились от уплаты налогов на миллиарды тенге, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу Минфина.
Сообщается, что в Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении группы лиц по двум фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
- Руководство ТОО «СпецКомунСтрой KZ» для закрытия расходной части ТОО приобрело счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от мнимых поставщиков. Согласно акту налоговой проверки, сумма доначисления составила более 163 миллионов тенге. Приговором суда руководитель предприятия признан виновным по статье 245, части 2, пункту 1 УК РК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, - говорится в сообщении.
По второму факту установлено, что руководство уже другого предприятия приобретало фиктивные счета-фактуры у поставщика, зарегистрированного на подставное лицо, на сумму свыше 5 миллиардов тенге. Так, предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму 2,225 миллиарда тенге.
- С санкции Специализированного суда Актау наложен арест на недвижимое имущество фигуранта дела на сумму более 2 миллиардов тенге. Уголовное дело на рассмотрении в суде, - сообщили в комитете.
Сообщается, что в Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении группы лиц по двум фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
- Руководство ТОО «СпецКомунСтрой KZ» для закрытия расходной части ТОО приобрело счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от мнимых поставщиков. Согласно акту налоговой проверки, сумма доначисления составила более 163 миллионов тенге. Приговором суда руководитель предприятия признан виновным по статье 245, части 2, пункту 1 УК РК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, - говорится в сообщении.
По второму факту установлено, что руководство уже другого предприятия приобретало фиктивные счета-фактуры у поставщика, зарегистрированного на подставное лицо, на сумму свыше 5 миллиардов тенге. Так, предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму 2,225 миллиарда тенге.
- С санкции Специализированного суда Актау наложен арест на недвижимое имущество фигуранта дела на сумму более 2 миллиардов тенге. Уголовное дело на рассмотрении в суде, - сообщили в комитете.