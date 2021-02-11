В порту Курык построят новый терминал

Порт Курык. Фото с сайта inbusiness.kz

Запуск нового терминала в порту Курык запланирован на 2022 год. Это новый проект, реализуемый АО «НК «КТЖ» в рамках развития порта Курык.



В феврале 2021 года между АО «НК «КТЖ», ТОО «Порт Курык» и ТОО «Kaspi Grain Way» было подписано соглашение о сотрудничестве по строительству терминала в порту Курык.



- Подписанное соглашение способствует повышению конкурентоспособности транспортного маршрута, увеличению грузопотоков, наращиванию экспортного потенциала и совершенствованию процесса грузовых перевозок через порт Курык, - сообщает пресс-служба АО «НК «Казахстан темир жолы».