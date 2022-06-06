Жителей 17 микрорайона напугала синяя жидкость из крана питьевой воды

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По словам жительницы 93 дома в 17 микрорайона она была немного озадачена, когда увидела из крана вместо прозрачной питьевой пошла синяя вода.
На записи видео, которое она записала сегодня 6 июня примерно в 12:51, видно, как из крана вместо питьевой воды течет синяя жидкость неизвестного происхождения.
- Мы уже даже привыкли, когда вода идет желтая или грязная, но такой цвет воды видим впервые. Синяя жидкость из крана струилась примерно полчаса, а потом опять сменила цвет на белый,- жалуется жительница Актау.
По словам женщины, жидкость имела запах мыла.
Журналисты пытаются выяснить причину изменения цвета питьевой воды у коммунальных служб.
На записи видео, которое она записала сегодня 6 июня примерно в 12:51, видно, как из крана вместо питьевой воды течет синяя жидкость неизвестного происхождения.
- Мы уже даже привыкли, когда вода идет желтая или грязная, но такой цвет воды видим впервые. Синяя жидкость из крана струилась примерно полчаса, а потом опять сменила цвет на белый,- жалуется жительница Актау.
По словам женщины, жидкость имела запах мыла.
Журналисты пытаются выяснить причину изменения цвета питьевой воды у коммунальных служб.