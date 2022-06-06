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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:20

Просмотров: 3089

Жителей 17 микрорайона напугала синяя жидкость из крана питьевой воды

Жительницу 93 дома в 17 микрорайона напугала синяя жидкость, которая шла из крана вместо питьевой воды.

Кадр видео
По словам жительницы 93 дома в 17 микрорайона она была немного озадачена, когда увидела из крана вместо прозрачной питьевой пошла синяя вода.

На записи видео, которое она записала сегодня 6 июня примерно в 12:51, видно, как из крана вместо питьевой воды течет синяя жидкость неизвестного происхождения.



- Мы уже даже привыкли, когда вода идет желтая или грязная, но такой цвет воды видим впервые. Синяя жидкость из крана струилась примерно полчаса, а потом опять сменила цвет на белый,- жалуется жительница Актау.

По словам женщины, жидкость имела запах мыла.

Журналисты пытаются выяснить причину изменения цвета питьевой воды у коммунальных служб.



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Комментарии ( 2 )

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  • Tankushka
  • Suvorov30
  • jokerok
 Empro (Посетители) Вчера, 21:08
Из унитаза очиститель вам льётся.
 
-2
  • Daulet201999
  • Ingul
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  • alixah
  • Suvorov30
 e.zh_k.a (Посетители) Вчера, 17:37
В Узене такой случаи был, чистящее средство соседи куда то вылили, и такая вода пошла.
 
 

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