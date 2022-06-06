Жителей 17 микрорайона напугала синяя жидкость из крана питьевой воды

По словам жительницы 93 дома в 17 микрорайона она была немного озадачена, когда увидела из крана вместо прозрачной питьевой пошла синяя вода.На записи видео, которое она записала сегодня 6 июня примерно в 12:51, видно, как из крана вместо питьевой воды течет синяя жидкость неизвестного происхождения.- Мы уже даже привыкли, когда вода идет желтая или грязная, но такой цвет воды видим впервые. Синяя жидкость из крана струилась примерно полчаса, а потом опять сменила цвет на белый,- жалуется жительница Актау.По словам женщины, жидкость имела запах мыла.Журналисты пытаются выяснить причину изменения цвета питьевой воды у коммунальных служб.