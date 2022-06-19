Отключат ли воду? Порыв произошел на «МАЭК-Казатомпром» в Актау

- Подача по первому морскому водоводу отключена, в работе остается второй водовод. Ведутся ремонтные работы. Ограничений по производству питьевой воды и электроэнергии со стороны предприятия нет, - заявили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Местные жители засняли на видео сегодня вечером, 19 июня, порыв трубопровода на «МАЭК». Вода бьет фонтаном в высоту порядка 10 метров.Как сообщили на предприятии, на левом трубопроводе морской воды на ТЭЦ-3 ТОО «МАЭК-Казатомпром» произошла разгерметизация смотрового люка.