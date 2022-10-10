Как это было: исполнение ремонта центральной дороги в Актау проверили журналисты

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На сегодня завершили ямочный ремонт более 10 тысяч квадратных метров.
Согласно предоставленному графику, ремонт дорог должен был осуществиться на следующих участках:
- от перекрёстка напротив здания областного акимата до дома №23 в 11 микрорайоне;
- от дома №28 в 11 микрорайоне до перекрестка между 11, 12, 11А и 12А микрорайонами;
- между 27, 26, 11А и 12А микрорайонами;
- напротив дома №6 в 27 микрорайоне;
- точечно между 27 и 26 микрорайонами;
- у жилого комплекса «Ажар» и бизнес-центра «Адас» в 29 микрорайоне.
О принципах выбора участков дорог рассказали в пресс-службе городского акимата.
- Критерии выбора участков, подлежащих ямочному ремонту, согласно заявкам, а также плохое состояние дороги из-за большой нагрузки и высокой интенсивности движения. Данные работы проводятся в течение года в рамках содержания автодорог. На сегодняшний день по городу имеется дефектный акт на ямочные работы 3900 кв.м по Актау. Эти работы продолжатся по мере финансирования, - подчеркнули в ведомстве.
Мы решили провести обход вдоль указанных дорог и обнаружили частичный ремонт дорожного полотна. Снимались отдельные, самые поврежденные секторы полос, и заменялись новыми. Однако один из указанных участков не был затронут. А именно у жилого комплекса «Ажар» и бизнес-центра «Адас» в 29 микрорайоне. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, объем ремонтных работ у жилого комплекса «Ажар» маленький. Поэтому было принято решение не закрывать там дорогу.
Данный участок дороги завершат параллельно с началом ямочно-ремонтных работ в других местах.
Так была отремонтированная центральная дорога от перекрёстка напротив здания областного акимата до дома №23 в 11 микрорайоне.
Дорожное полотно между 27 и 26 микрорайонами.
Дорога до гостиницы «Нурплаза» в 29 микрорайоне.
Напомним, что 30 сентября ремонт дорог вызвал заторы и пробки в Актау. Начался первый этап ямочного ремонта дорог - демонтаж старого асфальтного покрытия. И уже 5 октября подошли к завершению работ по ремонту автомобильной дороги от перекрестка напротив здания областного акимата в 14 микрорайоне до гостиницы «Нурплаза» в 29 микрорайоне.
Согласно предоставленному графику, ремонт дорог должен был осуществиться на следующих участках:
- от перекрёстка напротив здания областного акимата до дома №23 в 11 микрорайоне;
- от дома №28 в 11 микрорайоне до перекрестка между 11, 12, 11А и 12А микрорайонами;
- между 27, 26, 11А и 12А микрорайонами;
- напротив дома №6 в 27 микрорайоне;
- точечно между 27 и 26 микрорайонами;
- у жилого комплекса «Ажар» и бизнес-центра «Адас» в 29 микрорайоне.
О принципах выбора участков дорог рассказали в пресс-службе городского акимата.
- Критерии выбора участков, подлежащих ямочному ремонту, согласно заявкам, а также плохое состояние дороги из-за большой нагрузки и высокой интенсивности движения. Данные работы проводятся в течение года в рамках содержания автодорог. На сегодняшний день по городу имеется дефектный акт на ямочные работы 3900 кв.м по Актау. Эти работы продолжатся по мере финансирования, - подчеркнули в ведомстве.
Мы решили провести обход вдоль указанных дорог и обнаружили частичный ремонт дорожного полотна. Снимались отдельные, самые поврежденные секторы полос, и заменялись новыми. Однако один из указанных участков не был затронут. А именно у жилого комплекса «Ажар» и бизнес-центра «Адас» в 29 микрорайоне. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, объем ремонтных работ у жилого комплекса «Ажар» маленький. Поэтому было принято решение не закрывать там дорогу.
Данный участок дороги завершат параллельно с началом ямочно-ремонтных работ в других местах.
Так была отремонтированная центральная дорога от перекрёстка напротив здания областного акимата до дома №23 в 11 микрорайоне.
Дорожное полотно между 27 и 26 микрорайонами.
Дорога до гостиницы «Нурплаза» в 29 микрорайоне.
Напомним, что 30 сентября ремонт дорог вызвал заторы и пробки в Актау. Начался первый этап ямочного ремонта дорог - демонтаж старого асфальтного покрытия. И уже 5 октября подошли к завершению работ по ремонту автомобильной дороги от перекрестка напротив здания областного акимата в 14 микрорайоне до гостиницы «Нурплаза» в 29 микрорайоне.
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