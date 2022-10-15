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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:24

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Кулинарию затопило в Актау: владелец опасается повторного «наводнения»

Из-за порыва трубопровода затопило подвальное помещение.

Последствия потопа. Фото предоставил владелец кулинарии
По словам владельца кулинарии, которая расположена в отдельно стоящем здании №54 в 3 микрорайоне, вдоль дороги, у автобусной остановки, с утра 11 октября, придя на работу, он обнаружил, что подвальное помещение залито водой. Как выяснилось, произошёл порыв трубопровода технической воды, проходящего рядом с подвалом.

Хозяину кулинарии пришлось нанимать две ассенизаторские машины. В итоге их баки были полными - по 4 000 литров выкаченной воды в каждом.

На этом всё не закончилось. Вода, только уже в малых количествах, продолжала поступать в подвальное помещение.

Кулинарию затопило в Актау: владелец опасается повторного «наводнения»

Кулинарию затопило в Актау: владелец опасается повторного «наводнения»

Кулинарию затопило в Актау: владелец опасается повторного «наводнения»

Последствия потопа


- Несколько раз вызывали работников «КЖСА». С их стороны был только осмотр. Потоп объясняли тем, что это остаточная вода из-за порыва, а наружный главный вентиль подачи технической воды закрыт. Но такой остаток воды не может течь сутками, она должна ведь остановиться! Сегодня, к счастью, она уже прекратилась. А если завтра поступит жалоба от жителей 3 микрорайона об отсутствии технической воды, и вентиль снова откроют, то нам повторно ожидать потоп? В службе «109» мне ответили, что в данном случае я не жилец многоквартирного или частного дома, а предприниматель, и работы, к сожалению, для данной категории не проводятся. Куда нам обращаться в итоге? - рассказал владелец кулинарии.


Кулинарию затопило в Актау: владелец опасается повторного «наводнения»


Сегодня же, 15 октября, работники «КЖСА» всё же прибыли для замены трубопровода.

Кулинарию затопило в Актау: владелец опасается повторного «наводнения»

За весь день коммунальщики сняли лишь часть плитки. Место проведения ремонтных работ не оградили


В «КЖСА» корреспондента Lada.kz попросили обратиться с официальным запросом.




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