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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 624

Недовольным качеством воды жителям Актау в КЖСА посоветовали организовать проверку

В ГКП «КЖСА» рекомендуют жителям города, недовольным качеством питьевой воды, подать заявку для проведения комиссионной проверки.

Кадр видео
Заместитель директора ГКП «Каспий жылы, су арнасы» Ислям Усенов прокомментировал жалобы горожан на грязную воду.

- В случае жалоб на качество питьевой воды необходимо обратиться в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» по телефонам: 60-53-16, 60-53-22, 60-53-18 (223), либо в единую диспетчерскую службу на номер «109» для проведения комиссионной проверки совместно с работниками ТОО «МАЭК Казатомпром», городской жилищной инспекции и обслуживающей организации (УК, КСК, ОСИ, ПТ), - сказал Ислям Усенов.

В Telegram-чате акима Мангистауской области жители города продолжают публиковать видео и фото с грязной водой.

Недовольным качеством воды жителям Актау в КЖСА посоветовали организовать проверку


Недовольным качеством воды жителям Актау в КЖСА посоветовали организовать проверку


Недовольным качеством воды жителям Актау в КЖСА посоветовали организовать проверку


Недовольным качеством воды жителям Актау в КЖСА посоветовали организовать проверку






Напомним, в редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей разных микрорайонов города на грязную питьевую и горячую воду. Жалобы поступают от жителей разных микрорайонов и верхней, и нижней зон города.



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Комментарии ( 5 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:20
Все как у Райкина: давай запустим дурочку.
Какая комиссия, кран не пробовали открывать?
 
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Papirosso (Посетители) Сегодня, 19:17
Я так понимаю , каждому жителю города Актау нужно регистрировать ИП и как индивидуальный предприниматель устанавливать свою цену за очистку воды , и эту стоимость должно государство оплачивать либо тампокс , ведь мы простые жители тратим время на очистку питьевой воды и средства , на мойку унитазов и ванн , и тп , мы простые потребители не виноваты в этом ...

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
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  • minus
 Darkman (Посетители) Сегодня, 19:17
Ислям Усенов!!! А может пора вам занятся делом, а не говорить и указывать нам? Весь город в грязной воде, а он диктует, что надо делать! Это не единичные случаи на дом, а на весь город! Работайте, исправляйте или освобождайте места и дайте другим работать!
 
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  • Papirosso
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:06
для проведения комиссионной проверки совместно с работниками ТОО «МАЭК Казатомпром», городской жилищной инспекции и обслуживающей организации (УК, КСК, ОСИ, ПТ)

Ну, а дальше то что? Ну допустим пришла эта арава из 10-15 человек, походила по квартирам, посмотрела своими глазами (раз не верят фото и видеороликам) на эту черноту из крана и что? После их ухода кристально чистая пойдёт? Чё ходить, вату катать, языками чесать? Делом надо заниматься?
Лучше покажите нам какая вода идёт у акима городского и областного
 
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  • ЁмоЁ
  • Papirosso
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 18:33
Народ пишет в ЛАДУ (хотел написать СМИ, но не все СМИ одинаково реагируют, спасибо ЛАДЕ за это), а это - очередной показатель доверия народа всяким государственным и квазигосударственным структурам. Не пишут ни в прокуратуру, ни в акиматы, ни в суды и т.п., потому что это "о наболевшем", а значит уже возможно пытались, но...
Касательно грязной воды, из года в год одна и та же картинка и песня, ничего не меняется. Меняются только акимы, руководители отдела ЖКХ акиматов, их подрядчики (типа супер компании которые вроде и "зеленые", но им "фиолетово" - это про полив водой), заместители и руководители ГКП и т.п., но не качество услуг (!).
А еще при наличии существующих проблем с инфраструктурой водоснабжения, реализуются новые проекты, строятся новые микрорайоны, устанавливаются новые тарифы под предлогом обновления, но по факту итоги те же как на видео и фото. Новый Казахстан ждет новых подходов, решений и результатов, а не старых песен о главном! Мир всем!
 
 

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