Недовольным качеством воды жителям Актау в КЖСА посоветовали организовать проверку

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Заместитель директора ГКП «Каспий жылы, су арнасы» Ислям Усенов прокомментировал жалобы горожан на грязную воду.
- В случае жалоб на качество питьевой воды необходимо обратиться в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» по телефонам: 60-53-16, 60-53-22, 60-53-18 (223), либо в единую диспетчерскую службу на номер «109» для проведения комиссионной проверки совместно с работниками ТОО «МАЭК Казатомпром», городской жилищной инспекции и обслуживающей организации (УК, КСК, ОСИ, ПТ), - сказал Ислям Усенов.
В Telegram-чате акима Мангистауской области жители города продолжают публиковать видео и фото с грязной водой.
Напомним, в редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей разных микрорайонов города на грязную питьевую и горячую воду. Жалобы поступают от жителей разных микрорайонов и верхней, и нижней зон города.
- В случае жалоб на качество питьевой воды необходимо обратиться в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» по телефонам: 60-53-16, 60-53-22, 60-53-18 (223), либо в единую диспетчерскую службу на номер «109» для проведения комиссионной проверки совместно с работниками ТОО «МАЭК Казатомпром», городской жилищной инспекции и обслуживающей организации (УК, КСК, ОСИ, ПТ), - сказал Ислям Усенов.
В Telegram-чате акима Мангистауской области жители города продолжают публиковать видео и фото с грязной водой.
Напомним, в редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей разных микрорайонов города на грязную питьевую и горячую воду. Жалобы поступают от жителей разных микрорайонов и верхней, и нижней зон города.