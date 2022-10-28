Последствия ливней в Актау продолжают устранять коммунальные службы

Фото акимата города Актау

По состоянию на 12:00 часов в Актау откачано 1508 кубометров воды.



В связи с усилением осадков работники ТОО «Қала жолдары» находятся на дневном дежурстве и продолжают проводить работы по устранению скопления воды на следующих автодорогах:



- автомобильная дорога №22, возле здания «Халык Арена» - 1 мотопомпа;

- автомобильная дорога №3, здание областной администрации, АО «Казахтелеком» – 3 мотопомпы;

- автомобильная дорога №1, 12 мкр., напротив 59 дома -1 бойлер;

- автомобильная дорога №9Г, 27 мкр., напротив 44 дома - 1 мотопомпа;

- автомобильная дорога №7, напротив 1 дома, 7 мкр.- 1 мотопомпа;

- автомобильная дорога №7, 14 микрорайон, 19 микрорайон, школа №1, ТЦ «Астана» – воду откачали;

- автомобильная дорога №18, ТЦ «Аккала Молл» - воду откачали;

– автомобильная дорога №27, ЖК «Аяулы Ана» - воду откачали;

-16 мкр. возле жилого комплекса «Инара», 19 мкр., 1 – воду откачали;

- автомобильная дорога №22, возле здания «Халык Арена» - воду откачали;



- В этих работах задействовано 60 дорожных рабочих, 8 мотопомп, 1 автомобиль бойлер (ассенизатор), 8 автомобилей ГАЗель, а также 12 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, 3 пожарные техники, - сообщили в акимате.



От ГКП «КЖСА» задействована одна спецтехника.