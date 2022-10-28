«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Октября
+9...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.36 KZT
  • €1 = 467.08 KZT
  • 1 RUB = 7.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:54

Просмотров: 526

Последствия ливней в Актау продолжают устранять коммунальные службы

По последним данным, сотрудниками ГКП «Кала жолдары» в Актау откачано 1508 кубометров воды. В Актауском городском акимате предоставили список, где работают коммунальщики.

Фото акимата города Актау
По состоянию на 12:00 часов в Актау откачано 1508 кубометров воды.

В связи с усилением осадков работники ТОО «Қала жолдары» находятся на дневном дежурстве и продолжают проводить работы по устранению скопления воды на следующих автодорогах:

- автомобильная дорога №22, возле здания «Халык Арена» - 1 мотопомпа;
- автомобильная дорога №3, здание областной администрации, АО «Казахтелеком» – 3 мотопомпы;
- автомобильная дорога №1, 12 мкр., напротив 59 дома -1 бойлер;
- автомобильная дорога №9Г, 27 мкр., напротив 44 дома - 1 мотопомпа;
- автомобильная дорога №7, напротив 1 дома, 7 мкр.- 1 мотопомпа;
- автомобильная дорога №7, 14 микрорайон, 19 микрорайон, школа №1, ТЦ «Астана» – воду откачали;
- автомобильная дорога №18, ТЦ «Аккала Молл» - воду откачали;
– автомобильная дорога №27, ЖК «Аяулы Ана» - воду откачали;
-16 мкр. возле жилого комплекса «Инара», 19 мкр., 1 – воду откачали;
- автомобильная дорога №22, возле здания «Халык Арена» - воду откачали;

- В этих работах задействовано 60 дорожных рабочих, 8 мотопомп, 1 автомобиль бойлер (ассенизатор), 8 автомобилей ГАЗель, а также 12 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, 3 пожарные техники, - сообщили в акимате.

От ГКП «КЖСА» задействована одна спецтехника.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • sakura.68
 DiDa (Посетители) Сегодня, 14:08
Из года в год, одна и та же проблема!!!! Неужели нельзя сделать нормальные, как во всех цивилизованных городах ливневые стоки????? Уже пора бы принять меры, и знаете же что дожди будут, но, нет, сидят "сложа руки". Зачем народу ваш "отчет" сколько техники и где работает, народу нужны нормальные дороги, а не лужи. Вроде, было время хвастались что вот ливневые стоки будут, и теперь в Актау не будут проблем после ливневого дождя!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика