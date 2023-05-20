Квитанции от разных компаний за вывоз мусора получили жители Актау

- «West recycling company» оплачиваем с прошлого года, а теперь вдруг «Caspiy Operating» с этого месяца требует оплату. Теперь мы должны платить двум компаниям? Насколько это законно? - спрашивает Самат.

В редакцию Lada.kz обратился житель 26 микрорайона Самат.Он сообщил, что его семья получила «жировку». Ему был начислен счёт за услугу по вывозу ТБО от двух ТОО - «West recycling company» (4032 тенге) и «Caspiy Operating» (1541 тенге).В городской администрации объяснили, что сумма, выставленная «Caspiy Operating» - это дебиторская задолженность. «West recycling company» - это счет за текущий месяц.