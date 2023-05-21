Почему нет питьевой воды в Актау

По информации «КЖСА», произошел аварийный порыв трубопровода питьевой воды у военно-морского института в 24 микрорайоне.



В связи с этим отключена подача питьевой воды в 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 микрорайонах.



После определения характера порыва будет дополнительно сообщено о времени проводимых работ.