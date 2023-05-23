Питьевую воду отключили в нижней зоне Актау

Под ограничение подачи питьевой воды попали жители с 1 по 8 микрорайоны, а также нижних частей 14 и 15 микрорайонов. Питьевую воду отключили ночью. Коммунальщики обещали устранить порыв до 6 утра, но утром в «КЖСА» сообщили, что работы продолжаются.



- Временное отключение питьевой воды произошло в связи с порывом на магистральном трубопроводе питьевой воды. Ремонтные работы продолжаются. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - сообщает коммунальное предприятие.



По предварительным данным, работы будут завершены в 17:00.