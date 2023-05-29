Где вода: второй плакат с обращением к Нурлану Ногаеву вывесили на жилом доме в Актау

Фото из социальных сетей
В Сети распространяют фото с плакатом «Г-н Ногаев, где вода?», который был вывешен на 50 доме 4 микрорайона. Жители говорят, что трое суток в их квартирах отсутствует какая-либо вода.
Многочисленные жалобы поступают и в телеграм-канал акима области. Люди сообщают об отсутствие питьевой и горячей воды в их квартирах. Жалобы поступают из разных микрорайонов города.
На жалобы горожан ответили представители ГКП «КЖСА» и ТОО «МАЭК».
- Подача горячего водоснабжения от МАЭК осуществляется на нижнюю зону города с 24:00 часов 28.05.23 года. Верхняя зона города после ремонтных работ на трубопроводах тепловой сети поставлена на заполнение, - заявила пресс-служба ТОО «МАЭК» в телеграм-канале акимата области.
Заместитель директора ГКП «Каспий жылы, су арнасы» Ислям Усенов также прокомментировал жалобы горожан на отсутствие воды.
- По горячей воде отключении нет, обслуживающей КСК направлена телефонограмма о включении тепловых узлов. По питьевой воде сегодня будут проводиться ремонтные работы по замене запорных арматур для повышения давления питьевой. В связи с порывом во время гидравлических испытаний между 43 и 37 домами в 4 микрорайоне ограничение горячей воды на дома: 1-11, 25-30, 37, 38, 43. Будем копать и определять характер порыва, - ответил Ислям Усенов.
Касательно отключения питьевой воды во 2 микрорайоне Ислям Усенов сообщил, что в связи проведением ремонтных работ по замене запорных арматур для повышения давления питьевой воды отключение водоснабжения произведено в следующих домах: 6 микрорайон с 3 по 6 дома, 2 микрорайон с 37 по 40 дома, с 42 по 46 дома, с 58 по 64 дома и с 69 по 72 дома.
Напомним, горожане в социальных сетях поделились фото и видео с плакатом, который закрепили на крыше дома №5 в 4 микрорайоне с надписью «Ногаев, су кайда? Где вода?». С жителями провели разъяснительную работу.
Многочисленные жалобы поступают и в телеграм-канал акима области. Люди сообщают об отсутствие питьевой и горячей воды в их квартирах. Жалобы поступают из разных микрорайонов города.
На жалобы горожан ответили представители ГКП «КЖСА» и ТОО «МАЭК».
- Подача горячего водоснабжения от МАЭК осуществляется на нижнюю зону города с 24:00 часов 28.05.23 года. Верхняя зона города после ремонтных работ на трубопроводах тепловой сети поставлена на заполнение, - заявила пресс-служба ТОО «МАЭК» в телеграм-канале акимата области.
Заместитель директора ГКП «Каспий жылы, су арнасы» Ислям Усенов также прокомментировал жалобы горожан на отсутствие воды.
- По горячей воде отключении нет, обслуживающей КСК направлена телефонограмма о включении тепловых узлов. По питьевой воде сегодня будут проводиться ремонтные работы по замене запорных арматур для повышения давления питьевой. В связи с порывом во время гидравлических испытаний между 43 и 37 домами в 4 микрорайоне ограничение горячей воды на дома: 1-11, 25-30, 37, 38, 43. Будем копать и определять характер порыва, - ответил Ислям Усенов.
Касательно отключения питьевой воды во 2 микрорайоне Ислям Усенов сообщил, что в связи проведением ремонтных работ по замене запорных арматур для повышения давления питьевой воды отключение водоснабжения произведено в следующих домах: 6 микрорайон с 3 по 6 дома, 2 микрорайон с 37 по 40 дома, с 42 по 46 дома, с 58 по 64 дома и с 69 по 72 дома.
Напомним, горожане в социальных сетях поделились фото и видео с плакатом, который закрепили на крыше дома №5 в 4 микрорайоне с надписью «Ногаев, су кайда? Где вода?». С жителями провели разъяснительную работу.