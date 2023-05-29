Видео с плакатом про Нурлана Ногаева на высотке в Актау: с жителями провели разъяснительную работу

- Руководители соответствующих учреждений встретились с жителями 4 микрорайона и провели разъяснительную работу. Ранее на официальной странице мы сообщали о том, что в связи с проведением ремонта колодцев была отключена вода. Сотрудники провели восстановительные работы, и на данный момент удалось восстановить водоснабжение, - объяснили в акимате.

Горожане в социальных сетях делятся фото и видео с плакатом, который закрепили на крыше дома №5 в 4 микрорайоне с надписью «Ногаев, су кайда? Где вода?».В городском акимате прокомментировали ситуацию.Чиновники сообщили, что плакат в тот же вечер убрали сотрудники КСК.Несмотря на это в чате акимата Мангистауской области в Telegram от горожан поступают жалобы на отсутствие воды в некоторых микрорайонах. В свою очередь, в «МАЭК» уверяют, что подача питьевой и технической воды в город с их стороны производится без ограничений. По остальным жителей Актау вопросам просят обращаться в ЖЭК/КСК.