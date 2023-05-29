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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:50

Просмотров: 3253

Видео с плакатом про Нурлана Ногаева на высотке в Актау: с жителями провели разъяснительную работу

В Сети распространяют фото и видео с плакатом, вывешенном на многоэтажке в 4 микрорайоне. В акимате Актау рассказали, что произошло после.

Фото из социальных сетей
Горожане в социальных сетях делятся фото и видео с плакатом, который закрепили на крыше дома №5 в 4 микрорайоне с надписью «Ногаев, су кайда? Где вода?».

В городском акимате прокомментировали ситуацию.

Чиновники сообщили, что плакат в тот же вечер убрали сотрудники КСК.

- Руководители соответствующих учреждений встретились с жителями 4 микрорайона и провели разъяснительную работу. Ранее на официальной странице мы сообщали о том, что в связи с проведением ремонта колодцев была отключена вода. Сотрудники провели восстановительные работы, и на данный момент удалось восстановить водоснабжение, - объяснили в акимате.


Несмотря на это в чате акимата Мангистауской области в Telegram от горожан поступают жалобы на отсутствие воды в некоторых микрорайонах. В свою очередь, в «МАЭК» уверяют, что подача питьевой и технической воды в город с их стороны производится без ограничений. По остальным жителей Актау вопросам просят обращаться в ЖЭК/КСК.




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Комментарии ( 4 )

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  • ЁмоЁ
  • дорожник
  • Papirosso
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:36
Интересно знать какая может быть проведена разъяснительная работа???Воды нет-но вы держитесь??Или в Риксосе -все пучком,а Вы помалкивайте в тряпочку???Или требование элементарных благ цивилизации для жизни каким является вода и электричество- теперь будет преследоваться????
 
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  • Галина63
  • maksimsh
  • Шевченко 81
  • ЁмоЁ
  • cnnc
  • Papirosso
 elek (Посетители) Сегодня, 11:12
Чиновники сообщили, что плакат в тот же вечер убрали сотрудники КСК.

Быстро среагировали. Лучше бы так реагировали на законные требования жителей. Сами наверное без воды по три дня не сидят.
 
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  • ЛШП
  • elek
  • Галина63
  • Шевченко 81
  • cnnc
  • Papirosso
 maksimsh (Посетители) Сегодня, 10:05
трое суток без воды просидели! тут волком взвоешь
 
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  • Dushman
  • maksimsh
  • from Aktau
  • elek
  • Галина63
  • Empro
  • Шевченко 81
  • OpOp
  • Papirosso
 jokerok (Посетители) Сегодня, 09:04
Им видимо разъяснили что плохо просить воду.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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