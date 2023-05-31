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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:52

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С 1 июня повысится тариф на электроэнергию в Мангистау

У шести энергопроизводящих организаций Казахстана повысится тариф. Тариф на производство электроэнергии у товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК» повысится с 14.87 до 18.68 тенге за кВтч. Об этом сообщается на сайте Krisha.kz.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Интернет-ресурс Krisha.kz опубликовал список энергопроизводящих организаций, которым одобрили рост тарифов с 1 июня:

- АО «Алматинские электрические станции» ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС — с 11.19 до 14.02 тенге за кВтч;
- АО «Риддер ТЭЦ» — с 13.93 до 18.17 тенге за кВтч;
- Экибастузская ГРЭС-2 — с 8.59 до 11.20 тенге за кВтч;
- ТОО «МАЭК-Казатомпром» в Мангистау — с 14.87 до 18.68 тенге за кВтч;
- ГКП «Теплокоммунэнерго» в Семее — с 8.05 до 19.25 тенге за кВтч;
- ТОО «Караганда Энергоцентр» — с 9.86 до 12.64 тенге за кВтч.

С полным текстом приказа министра энергетики Республики Казахстан от 26 мая 2023 года № 192 можно ознакомиться здесь.

В свою очередь, как сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан, почти 100 процентов монополистов в «красной зоне» подали заявки на увеличение инвестиций. Обращения поступили в рамках программы «Тариф взамен на инвестиции».

На увеличение тарифов на теплоснабжение поступила 21 заявка из десяти регионов: Алматы, ВКО, СКО, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская области и область Абай. Ещё две на стадии ожидания — Павлодарская область и область Жетысу.

По электроснабжению - 16 заявок из 13 регионов: Алматы, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Жамбылская области, СКО, ЗКО, ВКО, а также области Жетысу и Абай.

Водоснабжение — 13 заявок из восьми регионов: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Жамбылская области, ВКО, области Абай и Улытау. На ожидании — Алматинская область.

Водоотведение (канализация) — 21 заявка из 11 регионов: Шымкент, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Мангистауская, Актюбинская, Алматинская области, ВКО, ЗКО, область Абай. На ожидании — Туркестанская и Алматинская области (другая заявка).

- Прежде чем принимать решение по изменению того или иного тарифа, проводятся публичные слушания с участием потребителей, представителей общественности, депутатов маслихатов, НПП «Атамекен» и СМИ, по итогам которых учитываются мнения при формировании тарифов. На формирование тарифов также будет влиять и социально-экономическая ситуация каждого региона, необоснованного роста тарифов допущено не будет, тариф будет справедливым и комфортным для населения, - говорится в сообщении Комитета.



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