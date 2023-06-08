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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:08

Просмотров: 629

«Потоп» на улицах Актау: произошёл порыв на трубопроводе технической воды

Жители Актау сняли на видео настоящий «потоп» в 14 микрорайоне. «Большая» вода буквально затопила дороги. В ГКП «КЖСА» сообщили, что возле одного из домов в 14 микрорайоне произошёл порыв на трубопроводе технической воды.

Кадр видео
Очевидцы сняли на видео настоящий «потоп», который произошёл в 14 микрорайоне. На кадрах видео видны затопленные проезжая часть и пешеходные дорожки.



В ГКП «КЖСА» сообщили, что возле 36 дома в 14 микрорайоне произошёл порыв на трубопроводе технической воды.

- В данный момент излив остановили, взяли в работу. Временно воду отключили в следующих домах: 11, с 26 по 32, с 35 по 38, СШ, ДК-41, клиника «Нейрон», областной акимат, ЗАГС, Народный банк, - сообщили в коммунальном предприятии.



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Комментарии ( 2 )

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  • Tankushka
  • Toryn
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 13:11
motor, так меняли вроде лет 10 назад. Весь город перекопаный был.
 
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motor (Посетители) Сегодня, 13:10
Надо все трубы в городе, особенно магистральные поменять на пластиковые!!
 
 

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