«Потоп» на улицах Актау: произошёл порыв на трубопроводе технической воды

Очевидцы сняли на видео настоящий «потоп», который произошёл в 14 микрорайоне. На кадрах видео видны затопленные проезжая часть и пешеходные дорожки.В ГКП «КЖСА» сообщили, что возле 36 дома в 14 микрорайоне произошёл порыв на трубопроводе технической воды.- В данный момент излив остановили, взяли в работу. Временно воду отключили в следующих домах: 11, с 26 по 32, с 35 по 38, СШ, ДК-41, клиника «Нейрон», областной акимат, ЗАГС, Народный банк, - сообщили в коммунальном предприятии.