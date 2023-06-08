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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:58

Просмотров: 382

Подготовку к отопительному сезону проверили в Актау

Подготовку к отопительному сезону проверили в Актау, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Фото gov.kz
- Представители территориального департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Мангистауской области в рамках контроля за подготовкой энергетических предприятий к предстоящему отопительному сезону посетили ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК». Сотрудники департамента ознакомились с текущим состоянием энергетического оборудования, прохождения ремонтной кампании. С руководством энергопредприятия были обсуждены проблемные вопросы при подготовке к предстоящему отопительному сезону, – говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, по ТЭЦ-1 на 2023 год запланирован капитальный ремонт котлоагрегата №5 и турбоагрегата №3.

- На сегодняшний день работы по капитальному ремонту по котло-агрегату №5 находятся на завершающей стадии (ремонт до 12 июня т.г.). Выполнен ремонт водяного экономайзера, пароперегревателя, контроль металла. Также выполнен в полном объёме ремонт вспомогательного оборудования котло-агрегата №5, тягодутьевых механизмов и арматуры. По турбоагрегату №3 срок ремонтных работ не подошёл (с 21 июня т.г.). По ТЭЦ-2 запланировано к ремонту три котло-агрегата №1, 6, 12 и четыре турбо-агрегата № 2, 6, 8, 10, – отметили в министерстве.

Сообщается, что по ТЭЦ-2 завершены капитальные ремонты котло-агрегата №2 и турбо-агрегата №1, переходящие с 2022 года.

В связи с длительным заключением договора с подрядной организацией на теплоизоляционные работы капитальный ремонт котлоагрегата №1 с 1 июня не начат.

- Также в связи с необходимостью остановки энергоблока №3 (имеются дефекты) на пять суток с 01 июня т.г. не начат капитальный ремонт турбо-агрегата № 10 и силового трансформатора Т-10. Для исключения ввода ограничений потребителей в Мангистауском энергоузле указанные работы начнутся после 10 июня. По этой же причине срок ремонта котло-агрегата №6 перенесён с января на октябрь т.г. По котло-агрегатам №6, 12 и турбо-агрегам №6, 8 срок ремонтных работ не подошёл, – пишет пресс-служба.

По итогам выезда руководству ТОО «МАЭК» указано на необходимость ускорения ремонтных работ по ТЭЦ-2 и обеспечению стабильной работы основного оборудования для исключения ограничений некоторых промышленных потребителей.

Отмечается, что ход подготовки энергетических предприятий области к отопительному сезону находится на постоянном контроле департамента.



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