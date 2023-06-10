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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:07

Просмотров: 365

Почему снова нет питьевой воды в Актау

Жители нескольких микрорайонов остались без питьевой воды.

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По словам жителей 8 микрорайона, из-за отключения подачи питьевой воды им приходится покупать ее в магазинах.

С той же же проблемой обратились жители 2 и 7 микрорайонов.

В «КЖСА» сообщили, что в связи с порывом на трубопроводе у областного суда с утра аварийно отключили питьевую воду в 8 микрорайоне. Снижено давление подачи также и в 7 микрорайоне.

Во 2 микрорайоне, как сообщили в «КЖСА», также аварийно отключили питьевую воду. Под ограничением дома №№ 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 и 33.

Ориентировочное время возобновления подачи воды, как заверили в «КЖСА», в 20:00.



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Комментарии ( 1 )

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Angel_L (Посетители) Сегодня, 19:56
Живу в 7 мкр 12 дом. Воды питьевой нет с утра и до сих пор. Зато на первом этаже люди прекрасно сидят в кафешках и жрут нам на зависть. А мы тем временем не можем не посуду помыть, ни приготовить ничего, ни помыться... ну и все вытекающее из-за отсутствия воды. Вопрос - когда прекратится это безобразие с магазинами и кафешками на первых этажах??? Не пора бы уже прикрыть эту лавочку? Или хотя бы обязать хозяев первых этажей, забирающих нашу воду, принудительно установить насосы, которые станут обеспечивать водой верхние этажи?

И самый главный вопрос - почему нет подвоза воды для тех домов, которые сидят без воды? Кто у нас в городе за это отвечает?
 
 

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