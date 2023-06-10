Почему снова нет питьевой воды в Актау

По словам жителей 8 микрорайона, из-за отключения подачи питьевой воды им приходится покупать ее в магазинах.



С той же же проблемой обратились жители 2 и 7 микрорайонов.



В «КЖСА» сообщили, что в связи с порывом на трубопроводе у областного суда с утра аварийно отключили питьевую воду в 8 микрорайоне. Снижено давление подачи также и в 7 микрорайоне.



Во 2 микрорайоне, как сообщили в «КЖСА», также аварийно отключили питьевую воду. Под ограничением дома №№ 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 и 33.



Ориентировочное время возобновления подачи воды, как заверили в «КЖСА», в 20:00.