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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:41

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Жители нескольких домов 13 микрорайона Актау остались без воды

В Telegram-чат акима Мангистауской области горожане сообщили об отключении питьевой воды в 13 микрорайоне Актау. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что причиной отключения стала авария. Жалобы на отсутствие воды оставляют также жильцы 32 дома в 6 микрорайоне.

Фото из архива Lada.kz
В 13 микрорайоне Актау из-за порыва в некоторых домах отключили питьевую воду.

- В нашем доме нет никакой воды: ни питьевой, ни технической. Сколько это уже может продолжаться? Пишем в чат свои обращения, но никакого дельного ответа нам не дают, - сетуют горожане.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» прокомментировали ситуацию.

- Порыв произошёл по адресу 13-48. Под ограничением оказались дома №35, 36, 49, 50А и 50Б, - сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Жалобы на отсутствие технической воды оставляют также жильцы, проживающие в доме №32 в 6 микрорайоне.



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