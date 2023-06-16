Жители нескольких домов 13 микрорайона Актау остались без воды

В 13 микрорайоне Актау из-за порыва в некоторых домах отключили питьевую воду.



- В нашем доме нет никакой воды: ни питьевой, ни технической. Сколько это уже может продолжаться? Пишем в чат свои обращения, но никакого дельного ответа нам не дают, - сетуют горожане.



В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» прокомментировали ситуацию.



- Порыв произошёл по адресу 13-48. Под ограничением оказались дома №35, 36, 49, 50А и 50Б, - сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».



Жалобы на отсутствие технической воды оставляют также жильцы, проживающие в доме №32 в 6 микрорайоне.