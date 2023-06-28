Прокуратура Мангистау обязала «МАЭК» устранить выявленные за последние шесть лет нарушения

В совещании приняли участие прокурор Мангистауской области, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции, руководитель департамента экономических расследований и другие представители государственных организаций.



В ходе совещания выступил прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков.



По его словам, во время комплексной проверки проверены результаты работы предприятия за 6 лет. Причиной большинства выявленных нарушений, как считает прокурор, является недостаточное финансирование и ошибки в планировании. Вместе с тем имеются недочёты со стороны руководителей, слабый контроль с их стороны. Большая часть нарушений могла бы быть своевременно устранена, заявил Куттуков.



- Комплексная проверка оказалась своевременной. В преддверии модернизации энергокомплекса для предприятия полезно оценить слабые места, те позиции, по которым работа должна быть усилена, - отметил Руфат Куттуков.



Прокурор области отметил, что во время комплексной проверки выявлено около 400 нарушений в сфере метрологии, атомного и энергетического надзора, промышленной безопасности, ЧС и СЭС.



По всем признакам уголовных правонарушений будут приняты соответствующие процессуальные решения. Все виновные лица будут привлечены к ответственности, подытожил глава надзорного органа.



- После завершения проверки прокуратурой Мангистауской области нами был разработан план мероприятий по устранению всех нарушений. Также хочется ещё раз подчеркнуть, что предприятие «МАЭК» - стратегический объект, представляющий огромную важность для населения. Уверен, что проверка со стороны надзорного органа придаст положительный импульс в проведении модернизации комбината. Этому вопросу уделяется большое внимание со стороны правительства, - отметил генеральный директор ТОО «МАЭК» Жасулан Суюнчалиев.



Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев подчеркнул, что одним из приоритетов развития области является модернизация системы водоснабжения и инженерной инфраструктуры региона.



- Уделить особое внимание повышению качества оказываемых услуг, бесперебойной подачи тепла, воды электроэнергии и расширению мощностей «МАЭК» поручал ранее Президент. И мы видим поддержку от правительства. Работы уже ведутся, руководству предприятия необходимо усилить контроль над выполнением всех задач в установленные сроки. Есть план реализации ремонтных работ - как текущих, так и капитальных, а также модернизации «МАЭК». Согласно этому плану, мы будем двигаться. Наши цели ясны: повысить надежность и качество оказываемых услуг, - отметил глава региона Нурлан Ногаев.