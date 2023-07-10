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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 2219

Несколько микрорайонов Актау останутся на день без питьевой воды

Из-за ремонта на магистральном трубопроводе несколько микрорайонов Актау 11 июля останутся без питьевой воды. Об этом сообщает ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

фото из открытых источников
В связи с ремонтными работами на магистральном трубопроводе в 8 и 6 микрорайонах Актау часть города останется без питьевой воды.

- Под ограничение попадают жители нижней части города - с 1 по 8 микрорайоны, а также жители 9А, 21, 22, 23, 25, 14, 15 микрорайонов. Также это коснётся жителей микрорайона Самал, - сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Воды, по данным «Каспий жылу, су арнасы», не будет с 09:00 до 16:00.



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Комментарии ( 1 )

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elek (Посетители) Сегодня, 17:24
В связи с ремонтными работами на магистральном трубопроводе

Давно пора провести модернизацию магистральных линий, проложить "байпасы", чтоб при отключении водоснабжения одного из микрорайонов на ремонт - другие без воды не остались.
 
 

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