Несколько микрорайонов Актау останутся на день без питьевой воды

В связи с ремонтными работами на магистральном трубопроводе в 8 и 6 микрорайонах Актау часть города останется без питьевой воды.



- Под ограничение попадают жители нижней части города - с 1 по 8 микрорайоны, а также жители 9А, 21, 22, 23, 25, 14, 15 микрорайонов. Также это коснётся жителей микрорайона Самал, - сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».



Воды, по данным «Каспий жылу, су арнасы», не будет с 09:00 до 16:00.