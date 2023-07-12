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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:21

Просмотров: 816

Жители сами убирают мусор из-за массового увольнения работников из КСК 4 микрорайона Актау

Жители 4 микрорайона Актау сообщили о проблеме с уборкой мусора. По их словам, большинство работников КСК уволились из-за того, что им вовремя не выплачивали заработную плату. По этой причине горожанам приходится самим вывозить отходы и чистить мусоропровод. Ситуацию прокомментировали в Актауской городской жилищной инспекции.

фото жительницы Актау
Жители домов 4 микрорайона Актау обратились в редакцию Lada.kz, рассказав о проблеме с вывозом мусора.

- Мы, жители дома №3 в 4 микрорайоне Актау, утопаем в мусоре, просто невозможно дышать. В нашем КСК «ЖЭК-4» уволились все уборщики из-за того, что им вовремя не платили заработную плату. Мы не знаем, куда нам обращаться. Приходится справляться своими силами, каждый день убираемся, но на утро мусоропровод всегда забит, кругом вонючие отходы. Написали заявление в прокуратуру 3 июля, но проблема так и не решилась, - рассказали жители.

О бездействии КСК пожаловались также жители дома №46 4 микрорайона.



- У нас квартира площадью 53 квадратных метра. Ежемесячно плачу по 2173 тенге обслуживающей организации, но мусор не убирают уже несколько недель. Мы не можем находиться в квартирах, потому что вонь доходит через окна. Каждый день я убираюсь на галерейке, но мусора не убавляется, - говорит жительница дома.

В Актауской городской жилищной инспекции подтвердили информацию о массовом увольнении работников из обслуживающей организации.

- По словам руководителя КСК «ЖЭК-4», работы приостановлены в связи с увольнением и выходом на пенсию работников. Со стороны руководителя учреждения выдано уведомление о приеме на работу других работников, но этот процесс займет время. С помощью наемных работников в домах №№10, 67, 47, 55, 56, 57, 58, 3, 6 и 13 в мусорных шахтах были проведены работы по уборке. Однако из-за большого объема работ охватить все дома физически невозможно. Работы по очистке мусорных шахт в жилых домах от мусора будут продолжены, - прокомментировали в ведомстве.

В жилищной инспекции добавили, что мусоропроводы забиваются еще и по причине того, что сами жители выбрасывают крупногабаритные отходы.



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Комментарии ( 1 )

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  • K_e_k_s
 Кари (Посетители) Сегодня, 15:44
Мусор не убавляется, потому что жильцы сами засерают, это вы считаете нормальным так вот в кучу всё накидать
 
 

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