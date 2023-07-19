Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Июля
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.15 KZT
  • €1 = 499.54 KZT
  • 1 RUB = 4.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:18

Просмотров: 250

Жители жилого массива «Арай» в селе Атамекен пожаловались на отсутствие питьевой воды

В редакцию Lada.kz с жалобой обратились жители жилого массива «Арай» в селе Атамекен. По их словам, в установленном водопроводе с зимы нет воды, и им приходиться покупать воду по завышенной цене, которую привозят водовозами. В ГКП «Мангыстау жылу» прокомментировали жалобу горожан.

Иллюстративное фото
Жители жилого массива «Арай» сообщают о том, что с зимы в их домах нет питьевой воды, и они вынуждены покупать воду с водовозов.

- Нам приходится покупать воду с водовозов ГКП «Мангыстау жылу». На прошлых выходных случился «кипиш» с насосными станциями, и все водовозы вышли на забастовку. Сейчас водовозы не возят воду, а те, кто возит, продают по 10–15 тысяч за пять кубов, - жалуются сельчане.

В ГКП «Мангыстау жылу» сообщили, что в селе Атамекен Мунайлинского района питьевая вода распределяется жилым массивам по графику, согласованным акимом села.

- По нормативу жителям села Атамекен ежедневно нужно 5200 кубов питьевой воды. От опреснительного завода «Каспий» в село Атамекен ежедневно поступает 2600–2900 кубов/сутки. Из-за нехватки питьевая вода доставляется водовозами. Согласно утверждённой калькуляции стоимость водовоза с ёмкостью 4,2 куба составляют 2680 тенге за один рейс. Заявки выполняются в течение двух - трёх дней, - рассказали в ГКП «Мангыстау жылу».

Касательно частных водовозов, которые продают воду по завышенной цене, в ГКП «Мангыстау жылу» заявили, что не имеют права и возможности контролировать их цены.

- Водовозы, которые вышли на забастовку, к нашей компании не имеют никакого отношения. Они покупали воду не у нас, а у водораздачи ОЗ «Каспий» и частных водораздаточных пунктов, - отметили в пресс-службе компании.

Напомним, в 2021 году в жилом массиве «Арай» сельского округа Атамекен проложено 3,5 километра системы водоснабжения. Работы проводились за счёт государственного коммунального предприятия «Мангистау жылу».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
bigmuzzya (Посетители) Сегодня, 14:06
Боженька услышал мои молитвы!!!!!!

Теперь по пунктам:
. От опреснительного завода «Каспий» в село Атамекен ежедневно поступает 2600–2900 кубов/сутки
С марта по сегодняшний день в кудук не упало ни капли. НИ КАПЛИ.
Заявки выполняются в течение двух - трёх дней

Водовоз придёт через неделю. Второй через 14 дней
Фиг с ним с водовозом. В 2021 году торжественно рапортовали о запущенном водопроводе На Атамекене, Арай. Где вода, господа?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • motor
  • bigmuzzya
 Sembay (Посетители) Сегодня, 13:45
Пока есть частные водораздаточные пункты, дефициту воды быть. Не зря же продажу стратегического продукта отдали в частные руки!!! Для населения не хватает воды, а в продаже есть вода stena . Абсурд и только hammer
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика