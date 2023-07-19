Жители жилого массива «Арай» в селе Атамекен пожаловались на отсутствие питьевой воды

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Жители жилого массива «Арай» сообщают о том, что с зимы в их домах нет питьевой воды, и они вынуждены покупать воду с водовозов.
- Нам приходится покупать воду с водовозов ГКП «Мангыстау жылу». На прошлых выходных случился «кипиш» с насосными станциями, и все водовозы вышли на забастовку. Сейчас водовозы не возят воду, а те, кто возит, продают по 10–15 тысяч за пять кубов, - жалуются сельчане.
В ГКП «Мангыстау жылу» сообщили, что в селе Атамекен Мунайлинского района питьевая вода распределяется жилым массивам по графику, согласованным акимом села.
- По нормативу жителям села Атамекен ежедневно нужно 5200 кубов питьевой воды. От опреснительного завода «Каспий» в село Атамекен ежедневно поступает 2600–2900 кубов/сутки. Из-за нехватки питьевая вода доставляется водовозами. Согласно утверждённой калькуляции стоимость водовоза с ёмкостью 4,2 куба составляют 2680 тенге за один рейс. Заявки выполняются в течение двух - трёх дней, - рассказали в ГКП «Мангыстау жылу».
Касательно частных водовозов, которые продают воду по завышенной цене, в ГКП «Мангыстау жылу» заявили, что не имеют права и возможности контролировать их цены.
- Водовозы, которые вышли на забастовку, к нашей компании не имеют никакого отношения. Они покупали воду не у нас, а у водораздачи ОЗ «Каспий» и частных водораздаточных пунктов, - отметили в пресс-службе компании.
Напомним, в 2021 году в жилом массиве «Арай» сельского округа Атамекен проложено 3,5 километра системы водоснабжения. Работы проводились за счёт государственного коммунального предприятия «Мангистау жылу».
- Нам приходится покупать воду с водовозов ГКП «Мангыстау жылу». На прошлых выходных случился «кипиш» с насосными станциями, и все водовозы вышли на забастовку. Сейчас водовозы не возят воду, а те, кто возит, продают по 10–15 тысяч за пять кубов, - жалуются сельчане.
В ГКП «Мангыстау жылу» сообщили, что в селе Атамекен Мунайлинского района питьевая вода распределяется жилым массивам по графику, согласованным акимом села.
- По нормативу жителям села Атамекен ежедневно нужно 5200 кубов питьевой воды. От опреснительного завода «Каспий» в село Атамекен ежедневно поступает 2600–2900 кубов/сутки. Из-за нехватки питьевая вода доставляется водовозами. Согласно утверждённой калькуляции стоимость водовоза с ёмкостью 4,2 куба составляют 2680 тенге за один рейс. Заявки выполняются в течение двух - трёх дней, - рассказали в ГКП «Мангыстау жылу».
Касательно частных водовозов, которые продают воду по завышенной цене, в ГКП «Мангыстау жылу» заявили, что не имеют права и возможности контролировать их цены.
- Водовозы, которые вышли на забастовку, к нашей компании не имеют никакого отношения. Они покупали воду не у нас, а у водораздачи ОЗ «Каспий» и частных водораздаточных пунктов, - отметили в пресс-службе компании.
Напомним, в 2021 году в жилом массиве «Арай» сельского округа Атамекен проложено 3,5 километра системы водоснабжения. Работы проводились за счёт государственного коммунального предприятия «Мангистау жылу».