Подачу горячей воды в Актау обещают возобновить после 15 августа

По данным пресс-службы предприятия, подача возобновится после 15 августа.



- В связи с ремонтными работами по замене трубок на выпарных аппаратах дистилляционных опреснительных установок № 7 и № 9 (ДОУ) для увеличения производительности дистиллята, подача горячей воды на город будет произведена после 15 августа,- сообщили в ТОО «МАЭК».