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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:28

Просмотров: 1051

Подачу горячей воды в Актау обещают возобновить после 15 августа

В ТОО «МАЭК» сообщили, когда в Актау восстановят подачу горяей воды.

Иллюстративное фото
По данным пресс-службы предприятия, подача возобновится после 15 августа.

- В связи с ремонтными работами по замене трубок на выпарных аппаратах дистилляционных опреснительных установок № 7 и № 9 (ДОУ) для увеличения производительности дистиллята, подача горячей воды на город будет произведена после 15 августа,- сообщили в ТОО «МАЭК».



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Комментарии ( 7 )

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GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 23:24
А может руководство МАЭК прокомментировать следущую ситуацию: пришла досудебная притензия от некого ТОО "NurBarys-Energy". Якобы действуют от имени ТОО "AlliansEnergoSnab-Актау", просто сменили название. Суть притензии: у вас(у меня) долг... за декабрь 2021г! Никаких доказательств, никаких доводов, акт-сверки, выписки, а просто "у вас долг - платите!". Прошло почти два года. Я что, должен помнить, что платил два года назад? Почему жировка не пришла в декабре 2021г - январе 2022г, феврале 2022г?

Помнится, МАЭК сам призывал не платить Альянсу так как они должны МАЭКу 3,5 млрд.тг, а платить за электричество другому ТОО, "Мангистау Жарык". Дело даже не в этом, все приходящие квитанции за ком.услуги оплачивались мной в срок.
Так вот вопрос: МАЭК в курсе, что данное ТОО "NurBarys-Energy" собирает долги с населения? Действительно ли данное тоо является правоприемницей тоо альянсэнергоснаб? Будут ли собранные деньги переданны МАЭКу для ремонта 80% изношенного оборудования, о чём всёвремя говорят, или деньги "утекут" мимо МАЭКа?

Интересное совпадение цифр: МАЭК расторг договор с ТОО АльянсЭнергоСнаб в конце 2021года из-за долга в 3,5 млрд.тг. А недавно читал тут статью, что государство выделит 4 млрд.тг. на ремонт МАЭК.
 
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  • ЛШП
  • Шевченко 81
 14679677 (Посетители) Сегодня, 20:05
ладно с горячей, где питьевая вода?????
 
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  • Винипух
  • ЛШП
  • Шевченко 81
  • Raiders
  • Jack
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:00
Какая точная дата-после 15 числа... lol Видимо летоисчисление и календарь у всех разный...За дуриков народ держат...Спасибо солнце и лету за теплую холодную воду! lol
 
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  • ЛШП
  • Шевченко 81
  • Raiders
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:52
Tor1m: "Совок долбаный, никуда не ушёл"...

Да при "совке", как вы выражаетесь, такого бедлама не было и в помине.
 
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  • Sportikus
  • ЛШП
  • Шевченко 81
 Jack (Посетители) Сегодня, 18:33
после 15 - это видимо ближе к зиме...
 
-1
  • ЁмоЁ
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  • ЛШП
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 18:20
Три месяца молчали, не отвечали по поводу отсутствия горячего водоснабжения, как будто людям вообще не нужна горячая вода... Совок долбаный, никуда не ушёл... Суслика видишь, нет, и я не вижу, а он здесь!!!
 
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  • тишка
  • Sportikus
  • Ingul
  • ЛШП
  • Шевченко 81
 babe (Посетители) Сегодня, 17:48
Вот только дойдёт она к моменту как будет подано отопление
 
 

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