«Уничтоженный» двор: когда выполнят требования жителей Актау

Фото жителей дома №20 в 11 микрорайоне
По окончании работ по замене магистрального трубопровода, по словам жильцов дома №20, работники «КЖСА» до сих пор не заасфальтировали и не благоустроили территорию.
В «КЖСА» заверили, что в настоящее время ожидается поставка асфальта.
Напомним, после замены магистральной трубы двор оказался «уничтожен».
Вопросом восстановления придомовой территории в 11 микрорайоне так никто и не занялся.
- Сколько это может продолжаться? Засыпали дыры щебенкой, и на этом всё? - задают вопрос жители дома.
В «КЖСА» заверили, что в настоящее время ожидается поставка асфальта.
- Благоустройство и асфальтирование будет проведено в ближайшее время, - отметили коммунальщики.
Напомним, после замены магистральной трубы двор оказался «уничтожен».
Вопросом восстановления придомовой территории в 11 микрорайоне так никто и не занялся.
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