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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 23:54

Просмотров: 393

Вышли на протест: больше суток у жителей двух домов 33 микрорайона в Актау нет электричества

Отключение подачи электроэнергии коснулось двух жилых домов в 33 микрорайоне. Люди выразили негодование, выйдя на улицы в знак протеста. В городском акимате сообщили, что специалисты ГКП «АУЭС» работают над устранением проблемы.

Кадр из видео
С вечера 9 сентября, по словам жильцов домов №№ 6 и 7 в 33 микрорайоне, им отключили электричество.

- Света нет больше суток. Снова затеяли «веерное» отключение? Почему всем так безразлично? - обратились жители.


К 22:00 жители дома №7 вышли на улицу выразить протест и пытались перекрыть дорогу. На место прибыли сотрудники полиции.

В городском акимате сообщили, что ГКП «АУЭС» работает над устранением аварийного отключение в 33 микрорайоне.

- ГКП «АУЭС» сообщает, что вчера вечером, 09.09.2023 г., произошла авария в домах №№ 6 и 7 в 33 микрорайоне. В результате проверки были выявлены шесть повреждений в головных кабелях, выходящих с подстанций ТП 33-21, ТП 33-22. Ночью лаборатория провела работы по поиску места повреждения и устранения. Для этого пришлось копать землю спецтехникой и проводить осмотр кабеля. В настоящее время несколькими бригадами в две смены проводятся работы по восстановлению. Для восстановления электроснабжения необходимо заменить 15 метров кабеля и провести испытание. Уважаемые жители города, просим отнестись с пониманием и проявить терпение. Ведутся все необходимые работы по восстановлению электроснабжения, - сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 1 )

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Toni.S.Toni.S (Посетители) Сегодня, 02:34
Большой дом, большие проблемы.
 
 

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