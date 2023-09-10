Вышли на протест: больше суток у жителей двух домов 33 микрорайона в Актау нет электричества

- Света нет больше суток. Снова затеяли «веерное» отключение? Почему всем так безразлично? - обратились жители.

- ГКП «АУЭС» сообщает, что вчера вечером, 09.09.2023 г., произошла авария в домах №№ 6 и 7 в 33 микрорайоне. В результате проверки были выявлены шесть повреждений в головных кабелях, выходящих с подстанций ТП 33-21, ТП 33-22. Ночью лаборатория провела работы по поиску места повреждения и устранения. Для этого пришлось копать землю спецтехникой и проводить осмотр кабеля. В настоящее время несколькими бригадами в две смены проводятся работы по восстановлению. Для восстановления электроснабжения необходимо заменить 15 метров кабеля и провести испытание. Уважаемые жители города, просим отнестись с пониманием и проявить терпение. Ведутся все необходимые работы по восстановлению электроснабжения, - сообщили в акимате Актау.

С вечера 9 сентября, по словам жильцов домов №№ 6 и 7 в 33 микрорайоне, им отключили электричество.К 22:00 жители дома №7 вышли на улицу выразить протест и пытались перекрыть дорогу. На место прибыли сотрудники полиции.В городском акимате сообщили, что ГКП «АУЭС» работает над устранением аварийного отключение в 33 микрорайоне.