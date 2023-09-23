В каком состоянии канализационно-очистные сооружения в Актау?

Фото из архива
В Актау функционируют два канализационно-очистных сооружения. Это КОС-1 в нижней зоне города и КОС-2 - в верхней части Актау.
В управлении ЖКХ региона сообщили, что износ сетей водоснабжения и водоотведения Актау составляет выше 70 процентов. КОС-1 находится в плачевном состоянии, степень его износа достигает 80–85 процентов.
По данным акимата, фактическая нагрузка на очистные сооружения в среднем составляет около 16 000-18 000 кубометров в сутки.
В акимате отметили, что в силу активного развития северного направления города и создания семи новых микрорайонов (36, 37, 38, 39, 40, 41, 42), предназначенных для проживания 100 000 человек, а также непрерывного увеличения численности населения Мунайлинского района, развития туристического направления курортной зоны «Теплый пляж», есть необходимость в увеличении мощности городских КОС.
КОС-1 находится на балансе у ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Сотрудники ГКП «КЖСА» в свою очередь не смогли предоставить нам информацию о текущем состоянии КОС-1 в ответ на запрос журналиста.
Напомним, строительство КОС-2 было начато еще в 2008 году. Строительство КОС-2 мощностью 70 000 кубометров было поделено на два этапа. На первом этапе ожидалось, что КОС-2 сможет перерабатывать 30 000 кубометров сточных вод в сутки. В акимате заявляли, что в будущем воду с КОС-2 планируют использовать для полива зеленых насаждений, которые обещали высадить в четыре ряда на трассе Актау-аэропорт.
О плачевном состоянии канализационно-очистных сооружений (КОС-1) сообщали еще в 2013 году.
В январе 2023 года акимат региона сообщал, что в Форт-Шевченко и Актау реализуются проекты по увеличению производительности канализационно-очистных сооружений (КОС) населенных пунктов. В этом же году по заверению акимата, должно было начаться строительство второго этапа КОС-2 в Актау. Производительность сооружения планировали увеличить с 30 тысяч кубометров в сутки до 70 тысяч.
В управлении ЖКХ региона сообщили, что износ сетей водоснабжения и водоотведения Актау составляет выше 70 процентов. КОС-1 находится в плачевном состоянии, степень его износа достигает 80–85 процентов.
- Канализационно-очистные сооружения (КОС-1) используются с 1971 года. Проектная производительность действующих очистных сооружений - 72 000 кубометров в сутки. Фактическая нагрузка на очистные сооружения в среднем составляет около 20 000–24 000 кубометров в сутки. Период ввода в эксплуатацию сооружений 1967 г. (I), 1978 г. (II), 1985 г. (III). В связи с устареванием КОС-1 реализован проект строительства (I очередь) канализационно-очистного сооружения №2 (КОС-2) производительностью 30 000 кубометров в сутки в Актау (2008–2018 гг.), - отмечают в управлении ЖКХ региона.
По данным акимата, фактическая нагрузка на очистные сооружения в среднем составляет около 16 000-18 000 кубометров в сутки.
В акимате отметили, что в силу активного развития северного направления города и создания семи новых микрорайонов (36, 37, 38, 39, 40, 41, 42), предназначенных для проживания 100 000 человек, а также непрерывного увеличения численности населения Мунайлинского района, развития туристического направления курортной зоны «Теплый пляж», есть необходимость в увеличении мощности городских КОС.
- В 2023–2024 годах за счет средств республиканского бюджета ведется проект по доведению мощности двух канализационных очистных сооружений в Актау с 30 тысяч кубометров до 40 тысяч кубометров. В настоящее время определен подрядчик на строительство объекта - ТОО «Алматыинжстрой», - подытожили в управлении ЖКХ региона.
КОС-1 находится на балансе у ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Сотрудники ГКП «КЖСА» в свою очередь не смогли предоставить нам информацию о текущем состоянии КОС-1 в ответ на запрос журналиста.
Напомним, строительство КОС-2 было начато еще в 2008 году. Строительство КОС-2 мощностью 70 000 кубометров было поделено на два этапа. На первом этапе ожидалось, что КОС-2 сможет перерабатывать 30 000 кубометров сточных вод в сутки. В акимате заявляли, что в будущем воду с КОС-2 планируют использовать для полива зеленых насаждений, которые обещали высадить в четыре ряда на трассе Актау-аэропорт.
О плачевном состоянии канализационно-очистных сооружений (КОС-1) сообщали еще в 2013 году.
В январе 2023 года акимат региона сообщал, что в Форт-Шевченко и Актау реализуются проекты по увеличению производительности канализационно-очистных сооружений (КОС) населенных пунктов. В этом же году по заверению акимата, должно было начаться строительство второго этапа КОС-2 в Актау. Производительность сооружения планировали увеличить с 30 тысяч кубометров в сутки до 70 тысяч.
Оставьте свой комментарий первым.