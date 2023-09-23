В каком состоянии канализационно-очистные сооружения в Актау?

- Канализационно-очистные сооружения (КОС-1) используются с 1971 года. Проектная производительность действующих очистных сооружений - 72 000 кубометров в сутки. Фактическая нагрузка на очистные сооружения в среднем составляет около 20 000–24 000 кубометров в сутки. Период ввода в эксплуатацию сооружений 1967 г. (I), 1978 г. (II), 1985 г. (III). В связи с устареванием КОС-1 реализован проект строительства (I очередь) канализационно-очистного сооружения №2 (КОС-2) производительностью 30 000 кубометров в сутки в Актау (2008–2018 гг.), - отмечают в управлении ЖКХ региона.

- В 2023–2024 годах за счет средств республиканского бюджета ведется проект по доведению мощности двух канализационных очистных сооружений в Актау с 30 тысяч кубометров до 40 тысяч кубометров. В настоящее время определен подрядчик на строительство объекта - ТОО «Алматыинжстрой», - подытожили в управлении ЖКХ региона.