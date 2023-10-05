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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 20:20

Просмотров: 1025

«Пьяную» пешеходную дорожку сняли на видео в Актау: акимат обещал привести все в порядок

В Актау сняли на видео пешеходный переход в одном из новых микрорайонов. Горожан удивило даже не размещение разметки, а ее кривизна – временами она виляет к обочине, где-то и вовсе отсутствует. Видеозапись прокомментировали в городском акимате.

Кадр с видеоролика
На кадрах видео мужчина вручную наносит краску для пешеходного перехода в Актау.



В комментариях под видео известный блогер и предприниматель Шамрад Телеубаев заявил, что героем видеоролика с краской является сотрудник частной школы, расположенной в 17 микрорайоне.

По его словам, родители учеников обратились к руководству школы нарисовать «зебру» на дороге. Это было вызвано интенсивным автомобильным движением на данном перекрестке, особенно после открытия двух новых школ.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау сообщили, что разметку приведут в порядок.

«Пьяную» пешеходную дорожку сняли на видео в Актау: акимат обещал привести все в порядок


- Стоит отметить, что мужчина, запечатленный в видеоролике, не является сотрудником коммунального предприятия города, которое отвечает за нанесение дорожной разметки. Как правило, эта работа выполняется подрядными организациями с использованием специального оборудования для более точного выполнения стандартов, - отметили в акимате.

Акимат сообщил, что до конца 2023 года в Актау планируется обновить 36 тысяч квадратных метров дорожной разметки в Актау, и уже более 35 тысяч из них были выполнены. Теперь специалисты сосредоточатся на обновлении разметки вдоль дополнительных переходных дорог внутри микрорайона.



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