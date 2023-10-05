«Пьяную» пешеходную дорожку сняли на видео в Актау: акимат обещал привести все в порядок

- Стоит отметить, что мужчина, запечатленный в видеоролике, не является сотрудником коммунального предприятия города, которое отвечает за нанесение дорожной разметки. Как правило, эта работа выполняется подрядными организациями с использованием специального оборудования для более точного выполнения стандартов, - отметили в акимате.



На кадрах видео мужчина вручную наносит краску для пешеходного перехода в Актау.В комментариях под видео известный блогер и предприниматель Шамрад Телеубаев заявил, что героем видеоролика с краской является сотрудник частной школы, расположенной в 17 микрорайоне.По его словам, родители учеников обратились к руководству школы нарисовать «зебру» на дороге. Это было вызвано интенсивным автомобильным движением на данном перекрестке, особенно после открытия двух новых школ.В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау сообщили, что разметку приведут в порядок.Акимат сообщил, что до конца 2023 года в Актау планируется обновить 36 тысяч квадратных метров дорожной разметки в Актау, и уже более 35 тысяч из них были выполнены. Теперь специалисты сосредоточатся на обновлении разметки вдоль дополнительных переходных дорог внутри микрорайона.