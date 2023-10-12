Ремонт теплотрассы: жители 26 и 27 микрорайонов Актау временно останутся без горячей воды

- При проведении гидравлических испытаний были выявлены дефекты в тепловых сетях между 26 и 27 микрорайонами. Также мы планируем закончить все ремонтные работы на тепловых сетях города до конца текущей недели. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - сказал заместитель руководителя ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислям Усенов.

По данным городской администрации, ГКП «Каспий жылу, су арнасы» проводит ремонт тепловых сетей между 26 и 27 микрорайонами.В связи с ремонтом жителям 26 и 27 микрорайонов временно ограничили подачу горячей воды в некоторых жилых домах.- в жилых домах №№21, 21а, 23, 25, 26, 27, 28, 79, 80 в 27 микрорайоне.;- в жилых домах №№26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36 в 26 микрорайоне.По словам специалистов, данные работы будут завершены до 13 октября.