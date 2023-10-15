В Актау начали подключать отопление

Фото с сайта naukograd-dubna.ru
Подключение многоквартирных жилых домов к отоплению по поручению городского акимата коммунальщики началось 15 октября.
По графику с 15 по 17 октября теплом будет охвачен весь город.
По вопросам порыва теплосетей и отопления можно обращаться по номерам телефонов: 60-53-16, 60-53-22 и WhatsApp 8(700)430-80-24.
По графику с 15 по 17 октября теплом будет охвачен весь город.
По вопросам порыва теплосетей и отопления можно обращаться по номерам телефонов: 60-53-16, 60-53-22 и WhatsApp 8(700)430-80-24.
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