Жители Актау продолжают жаловаться на отсутствие тепла в квартирах: что говорят чиновники

- Есть дома, которые из-за аварийных ситуаций не подключены. Работы по подключению отопления еще ведутся. К примеру, есть 4 дома (359, 361, 379, 380) в микрорайоне Шыгыс-2, у них на теплотрассе порыв, точнее магистральную трубу прорвало. Ремонт ведется. Планируется подключение к отоплению сегодня. Еще есть 10 домов в ЖК «Айракты», у них центральный тепловой пункт будет включен, когда все линии города будут полностью работать в штатном режиме. Возникли проблемы в 26 доме в 6 микрорайоне. Буквально вчера жители сменили КСК. К отоплению 26 дом новой КСК планирует подключить также сегодня, - рассказали в городской жилищной инспекции.

- На сегодняшний день параметры на выходе с ТЭЦ-1: давление - 8,8 кг/см2, температура горячей воды - 63°С. Среднесуточная температура воздуха – 13 градусов тепла, - рассказали на энергокомбинате.

- А мне вот одно интересно, по факту как будут начислять это отопление? С какого числа? У всех разное время и дни будут по итогу. Кто-то это контролирует? Кто будет контролировать, чтоб лишнее начисление не шло? - задаются вопросом жители города.

По данным жилищной инспекции, на сегодняшний день к отоплению подключили 1202 жилых дома в Актау.В ТОО «МАЭК» рассказали о параметрах в системе отопления.Между тем в telegram-канал акима области продолжают поступать многочисленные жалобы о том, что отопление в домах жителей разных микрорайонов до сих пор отсутствует. В связи с чем горожане задаются вопросом, как будут производиться расчеты и оплата за тепло, учитывая разное время подключения отопления в каждом доме.В пресс-службе ТОО «МАЭК» заявили, что начисления тепла будут производиться согласно фактически отпущенным энергоресурсам, которые определяет транспортирующая компания в лице ГКП «КЖСА».