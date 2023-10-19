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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:49

Просмотров: 121

Жители Актау продолжают жаловаться на отсутствие тепла в квартирах: что говорят чиновники

Жители Актау продолжают жаловаться на то, что в их домах до сих пор нет отопления. В городской жилищной инспекции рассказали о том, как проходят процедуры подключения жилых домов к отоплению.

Иллюстративное фото: siapress.ru
По данным жилищной инспекции, на сегодняшний день к отоплению подключили 1202 жилых дома в Актау.

- Есть дома, которые из-за аварийных ситуаций не подключены. Работы по подключению отопления еще ведутся. К примеру, есть 4 дома (359, 361, 379, 380) в микрорайоне Шыгыс-2, у них на теплотрассе порыв, точнее магистральную трубу прорвало. Ремонт ведется. Планируется подключение к отоплению сегодня. Еще есть 10 домов в ЖК «Айракты», у них центральный тепловой пункт будет включен, когда все линии города будут полностью работать в штатном режиме. Возникли проблемы в 26 доме в 6 микрорайоне. Буквально вчера жители сменили КСК. К отоплению 26 дом новой КСК планирует подключить также сегодня, - рассказали в городской жилищной инспекции.


В ТОО «МАЭК» рассказали о параметрах в системе отопления.

- На сегодняшний день параметры на выходе с ТЭЦ-1: давление - 8,8 кг/см2, температура горячей воды - 63°С. Среднесуточная температура воздуха – 13 градусов тепла, - рассказали на энергокомбинате.


Между тем в telegram-канал акима области продолжают поступать многочисленные жалобы о том, что отопление в домах жителей разных микрорайонов до сих пор отсутствует. В связи с чем горожане задаются вопросом, как будут производиться расчеты и оплата за тепло, учитывая разное время подключения отопления в каждом доме.

- А мне вот одно интересно, по факту как будут начислять это отопление? С какого числа? У всех разное время и дни будут по итогу. Кто-то это контролирует? Кто будет контролировать, чтоб лишнее начисление не шло? - задаются вопросом жители города.


В пресс-службе ТОО «МАЭК» заявили, что начисления тепла будут производиться согласно фактически отпущенным энергоресурсам, которые определяет транспортирующая компания в лице ГКП «КЖСА».



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Комментарии ( 1 )

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PUZIK (Посетители) Сегодня, 15:02
28 микройон без отопления с 15 числа сидит. Отчёт чиновников поверхностный на прямую с населением не хотят работать. Чисто для галочки сделали отчёт а на народ им плювать что у всех есть маленькие дети, пожилые родители
 
 

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