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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:02

Просмотров: 2147

Аким Актау рассказал о причинах отключения питьевой воды

Аким города Актау Улугбек Тналиев и заместитель директора ГКП «КЖСА» Ислам Усенов ознакомились с ходом проведения аварийного ремонта магистрального питьевого водопровода. Речь идет о четвертом центральном узле водоснабжения, с которого поступает вода в верхние микрорайоны Актау.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
В редакцию Lada.kz поступает множество сообщений об отсутствии питьевой воды. Жалобы оставляют жители верхних микрорайонов: с 16 по 38 и от жителей «Шыгыс» и «Самал-2».

Оказалось, что причиной коммунальной аварии стала поломка на главном магистральном трубопроводе.



- В результате этой неисправности несколько микрорайонов остались без воды. В настоящее время мы находимся на четвертом центральном узле водоснабжения, и здесь ведется капитальный ремонт. Мы ожидаем, что до 18:00 ремонтные работы будут завершены, и вода снова начнет поступать в микрорайоны. Мы приносим извинения за неудобства, - сказал Улугбек Тналиев.

Заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислам Усенов рассказал, в каких микрорайонах было прервано водоснабжение.

- В настоящее время ремонтные работы завершаются. Через полчаса мы начнем наполнять трубу водой. Затем насосы включатся и вода восстановится. В данный момент водоснабжение приостановлено в микрорайонах с 16-го по 20-й, а также в 31, 32, 33, 34, 35, и 38 микрорайонах и в районах «Толкын - 1,2», «Шығыс - 1, 2, 3», и «Самал-2», - рассказал Ислам Усенов.


Также многочисленные жалобы продолжают поступать на отсутствие отопления от жителей разных микрорайонов города. Когда ситуация наладится и в квартирах горожан появится тепло, нам пока никто не смог ответить.

Напомним, отключения питьевой воды наблюдаются с 19 октября.



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Комментарии ( 4 )

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 Банкир (Посетители) Сегодня, 20:50
Маряк,вода ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ... уж не знаю, что это значит.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 20:21
Верить Ёкимату, себя не уважать.....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Маряк (Посетители) Сегодня, 18:04
18:07 . Где вода?
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 17:41
И это еще не настала зима !!!! Страшно подумать , что нас ждёт при условии изношенности всей системы и отсутствия «мозгов» у представителей этой самой системы!
 
 

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