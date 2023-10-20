Аким Актау рассказал о причинах отключения питьевой воды

- В результате этой неисправности несколько микрорайонов остались без воды. В настоящее время мы находимся на четвертом центральном узле водоснабжения, и здесь ведется капитальный ремонт. Мы ожидаем, что до 18:00 ремонтные работы будут завершены, и вода снова начнет поступать в микрорайоны. Мы приносим извинения за неудобства, - сказал Улугбек Тналиев.



- В настоящее время ремонтные работы завершаются. Через полчаса мы начнем наполнять трубу водой. Затем насосы включатся и вода восстановится. В данный момент водоснабжение приостановлено в микрорайонах с 16-го по 20-й, а также в 31, 32, 33, 34, 35, и 38 микрорайонах и в районах «Толкын - 1,2», «Шығыс - 1, 2, 3», и «Самал-2», - рассказал Ислам Усенов.

