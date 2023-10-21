Проблема с электричеством в Актау: Жалобы прокомментировали в ГКП «АУЭС»

Жители Актау начали массово жаловаться в чате акимата Мангистауской области в Telegram на отключения подачи электричества в 12, 13, 19, 27, 28 и 29 микрорайонах.



В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с отключением второй секции в ГПП 3Г сегодня, 21 октября, в 13:35 произошло аварийное отключение электроэнергии в 12, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 29, 30 и 33 микрорайонах. Подачу электричества удалось возобновить в короткие сроки.



Проблема со отсутствием света все же еще есть. Жильцы домов №№40 и 43 в 12 микрорайоне говорят, что электроэнергии нет. Такая же ситуация и в микрорайоне Шыгыс-2. В ГКП «АУЭС» пообещали провести проверку.