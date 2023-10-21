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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:16

Просмотров: 1431

Проблема с электричеством в Актау: Жалобы прокомментировали в ГКП «АУЭС»

Во второй половине дня жители нескольких микрорайонов остались без электроэнергии. Вот что на это ответили в ГКП «АУЭС».

Фото с сайта pridnestrovie-news.ru
Жители Актау начали массово жаловаться в чате акимата Мангистауской области в Telegram на отключения подачи электричества в 12, 13, 19, 27, 28 и 29 микрорайонах.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с отключением второй секции в ГПП 3Г сегодня, 21 октября, в 13:35 произошло аварийное отключение электроэнергии в 12, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 29, 30 и 33 микрорайонах. Подачу электричества удалось возобновить в короткие сроки.

Проблема со отсутствием света все же еще есть. Жильцы домов №№40 и 43 в 12 микрорайоне говорят, что электроэнергии нет. Такая же ситуация и в микрорайоне Шыгыс-2. В ГКП «АУЭС» пообещали провести проверку.



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Комментарии ( 3 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 21:53
зима близко...
 
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  • БО
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:08
Цитата: Ingul
Это уже система.

Которая ведёт к полному выходу из строя оборудования МАЭКа, по снабжению водой и энергоснабжением, потому ЧТО!, годами не производились ремонт и замена устаревшего оборудования, а средства на ремонт с населения собираются ежегодно путём повышения тарифов на оплату за свет и воду ...
ТАК!, КУДА?! же, ушли средства для ремонта?...

Все мы ходим под богом.
 
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  • Vohazab
  • Жанар
  • Банкир
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:12
Это уже система, результат бездумной точечной застройки города последние годы, вопреки здравому смыслу.
 
 

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