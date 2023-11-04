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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:11

Просмотров: 1413

Судьбу реакторной установки БН-350 обсудили в Актау

На «МАЭК» прошла встреча с зарубежными специалистами, передаёт пресс-служба предприятия.

Фото пресс-службы «МАЭК»
На площадке РУ БН-350 ТОО «МАЭК» состоялось совещание с представителями «NAC International» и ТОО «Tor Altai Nuclear Consulting», с участием специалистов НАК «Казатомпром». Обсуждались вопросы о текущем статусе работ на РУ БН-350 и обсуждение предложенной «NAC International» концепции сотрудничества по концептуальному подходу к выводу из эксплуатации реакторной установки БН-350.

Вице-президент компании «NAC International» Калп Дэвид Чарльз и консультант Сальваторе Марсело поблагодарили за приём и отметили, что встреча будет полезной обеим сторонам.

«NAC International» была основана в 1968 году. Является независимой организацией, созданной в США, и имеет более чем 50-летний опыт работы в атомной отрасли, в том числе в качестве мирового лидера в области технологий ядерного топливного цикла и консалтинга, предлагая широкий спектр решений от управления ядерным топливом с использованием запатентованной NAC технологии бочек для хранения и транспортировки отработанных ядерных материалов до стратегического планирования и разработки нормативной базы.

Делегация посетила промышленную площадку и центральный зал РУ БН-350. Также познакомились с техническими специалистами РУ БН-350 по ВиЭ.

Судьбу реакторной установки БН-350 обсудили в Актау



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Комментарии ( 6 )

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-1
  • shurik_kz11
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  • Tankushka
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 glu-info (Посетители) Сегодня, 18:38
Является независимой организацией, созданной в США
Пендосы нам уже оплатили вывод рактора из экслуатации.С 99 года мы в тарифах оплачиваем все.
 
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K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 18:21
Алло! Всё уже придумали!
ФЭИ разработан и впервые в мире применен оригинальный метод, сочетающий вакуумную отгонку металлического натрия со спиртовой отмывкой его остатков и продуктов окисления. Реализованная технология может быть востребована в будущем для вывода из эксплуатации натриевых систем реакторов БОР-60, БН-350, БН-600, БН-800.

https://www.atomic-energy.ru/news/2023/10/19/139803
 
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  • shurik_kz11
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  • Tankushka
 StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 18:01
Ingul,
Когда у самой Сша 104 энергоблока.
Заграничным товарищам не выгодно что-бы кто-то кроме них развивался. Посему и пытаются остановить развитие Ирана и Китая сейчас
 
-6
  • ЁмоЁ
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  • Pluto 9701
  • Банкир
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  • shurik_kz11
 mahabbat1985 (Посетители) Сегодня, 17:59
Ingul,
При чём тут Россия, когда реактор был разработан в СССР. Сейчас нашему большому соседу не до реакторов, им сейчас самим нужна помощь, нужно поднимать космонавтику, которая до сих пор осталась с 60х годов, нужно модернизировать УАЗик, который только поменял название на Супер УАЗик Патриот. Нужно поднимать экономику, строить города, заводы, фабрики и тем самым показать своё величие. Сейчас только Китай развивается, который когда то считал СССР своим старшим братом
 
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 StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 17:59
Ingul,
Как обычно - не дадут возможности развивать атомную энергетику ни под какими условиями
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:38
При чем здесь США, когда реактор разработан в России?
Что они насоветуют?
 
 

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