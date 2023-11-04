Судьбу реакторной установки БН-350 обсудили в Актау

На площадке РУ БН-350 ТОО «МАЭК» состоялось совещание с представителями «NAC International» и ТОО «Tor Altai Nuclear Consulting», с участием специалистов НАК «Казатомпром». Обсуждались вопросы о текущем статусе работ на РУ БН-350 и обсуждение предложенной «NAC International» концепции сотрудничества по концептуальному подходу к выводу из эксплуатации реакторной установки БН-350.Вице-президент компании «NAC International» Калп Дэвид Чарльз и консультант Сальваторе Марсело поблагодарили за приём и отметили, что встреча будет полезной обеим сторонам.. Является независимой организацией, созданной в США, и имеет более чем 50-летний опыт работы в атомной отрасли, в том числе в качестве мирового лидера в области технологий ядерного топливного цикла и консалтинга, предлагая широкий спектр решений от управления ядерным топливом с использованием запатентованной NAC технологии бочек для хранения и транспортировки отработанных ядерных материалов до стратегического планирования и разработки нормативной базы.Делегация посетила промышленную площадку и центральный зал РУ БН-350. Также познакомились с техническими специалистами РУ БН-350 по ВиЭ.