Жировка «МАЭК»: куда обращаться с жалобами в Актау

- Сегодня получила жировку на холодную воду на сумму почти 63 000 тенге. С чем связаны такие тарифы? – задала вопрос Оксана.

Местная жительница Оксана рассказала, что в месяц за холодную воду в жировке выходило 3500-4000 тенге.Как сообщили в пресс-службе «МАЭК», в данном случае необходимо обратиться в Центр обслуживания потребителей, находящийся в доме №1 в 10 микрорайоне, предоставить жировки с показаниями счётчика и написать заявление.