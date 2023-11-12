Какие микрорайоны останутся без воды в Актау

В связи с ремонтными работами на магистральном трубопроводе питьевой воды и проведением работ по подключению к сетям водоснабжения повысительных насосных станций, в «ЦУВС-4» будет отключена питьевая вода с 08:00 завтра, 13 ноября, до 20:00 того же дня.



Воды не будет в нижеперечисленных микрорайонах: 16 микрорайон кроме домов №40 и №41, ЖК «Абырой», ЖК «Отпан Тауэрс», ЖК «Несибе», ЖК «Уайт Хаус», дом №14 ЖК «Айсар», 17 микрорайон кроме ЖК «Жанболат» и ЖК «Дукат», 18А микрорайон, 19 микрорайон, 19А микрорайон, 20 микрорайон,20А микрорайон, 27 микрорайон дома №39, №40, №41, №44, №45, №53, №54, 30 микрорайон, 31 микрорайон, 31А микрорайон, 31Б микрорайон, 32 микрорайон, 32А микрорайон, 32Б микрорайон, 33 микрорайон, 34 микрорайон, 35 микрорайон, 38 микрорайон, 39 микрорайон, Шыгыс-1, Шыгыс-2, Шыгыс-3 и Самал-2.