«Раскопки» в центре Актау: что будет с ямой

- Осталось доделать небольшой дефект, после проведем засыпку и полное восстановление, - заверили коммунальщики.

Ситуацию с раскопанным участком у перекрестка между 11,12,11А и 27 микрорайонами прокомментировали в ГКП «КЖСА».Как говорят жители 11 микрорайона, уже около месяца перед ними «красуется» большая яма после ремонта труб. Люди считают, что коммунальщики затягивают с работами.В ГКП «КЖСА» сообщили, что на данной территории проводились ремонтные работы на трубопроводе питьевой воды.