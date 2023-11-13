«Раскопки» в центре Актау: что будет с ямой

Фото жителей 11 микрорайона
Ситуацию с раскопанным участком у перекрестка между 11,12,11А и 27 микрорайонами прокомментировали в ГКП «КЖСА».
Как говорят жители 11 микрорайона, уже около месяца перед ними «красуется» большая яма после ремонта труб. Люди считают, что коммунальщики затягивают с работами.
В ГКП «КЖСА» сообщили, что на данной территории проводились ремонтные работы на трубопроводе питьевой воды.
Как говорят жители 11 микрорайона, уже около месяца перед ними «красуется» большая яма после ремонта труб. Люди считают, что коммунальщики затягивают с работами.
В ГКП «КЖСА» сообщили, что на данной территории проводились ремонтные работы на трубопроводе питьевой воды.
- Осталось доделать небольшой дефект, после проведем засыпку и полное восстановление, - заверили коммунальщики.
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