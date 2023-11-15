В Актау сутки у полгорода не будет горячей воды и отопления

- МСО-1, Промзона-3, 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, в домах 5, 13, 15 в 19 мкр., в домах 5, 7, 8, 16, 17 в 20 мкр.., ЖК «Мәңгілік», ЖК «Ақ кетік», 20а мкр. 21 д., 22, 23, 24 мкр., Больничный городок- 2 в 26 мкр., 26 мкр., 27 мкр. (21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 79, 80 кроме жилых домов и детского сада 51), церковь в 29а микрорайоне. Приносим свои извинения за причинённые неудобства, - сообщили в городской администрации.

В городском акимате сообщили, что 15 ноября с 00:00 до 24:00 будут проведены аварийно-ремонтные работы на магистральных тепловых сетях. В связи с этим будет прекращена подача горячей воды и отопления в следующих микрорайонах:Напомним, ранее жителей Актау попросили перекрыть тепловые узлы.