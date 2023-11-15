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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:07

Просмотров: 229

В Актау частично восстановлена подача горячей воды и отопления

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что на магистральных тепловых сетях аварийные работы закончены.

Фото пресс-службы коммунального предприятия
«Каспий жылу, су арнасы» сообщает, что в связи с окончанием аварийных ремонтных работ на магистральных тепловых сетях передана телефонограмма обслуживающим организациям на открытие тепловых узлов.

Восстановлена подача горячей воды и отопления в следующих микрорайонах:
- МСО-1, Промзона-3, 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6 (кроме 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 дом. Дк-19, Дк-11, 8 зд, Қала жолдары).

- На заполнении магистральные тепловые сети в микрорайонах: 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 14, 15, частично 27. Ремонтные работы продолжаются на тепловых сетях в микрорайонах: 13, 16, 17, 18, 18а, частично 27, - говорится в сообщении коммунального предприятия.



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Комментарии ( 1 )

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  • Шевченко 81
 babe (Посетители) Сегодня, 19:26
Как всегда одно вранье!
 
 

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