Жители Актау перекрыли дорогу из-за отсутствия питьевой воды и отопления

- Воды нет, отопления тоже нет. Сколько обращались и в акимат, и к застройщику, ничего не меняется, через день воды нет, либо вообще весь день нет, и вечером воду не дают. После 23:00 часов напора воды вообще нет. ЖЭК говорит, что они не ответственные, строительная компания «К7 group» тоже говорят, что она не ответственна за это. Нас «футболят», отсылают туда-сюда, и никто вразумительного ответа не даёт. Мы уже устали терпеть, и с кого спрашивать не знаем, - жалуются жители.

- В связи с поступившими жалобами от жителей была проведена проверка, в результате которой был выявлен порыв на трубопроводе питьевой воды. Согласно документам, данные сети состоят на балансе строительной компании «К7 group». В целом и ранее на данных сетях наблюдались осложнения с водо-и теплоснабжением. Однако, в виду того, что данные инженерные сети находятся на балансе частной строительной компании городским коммунальным службам не имеется возможности вести постоянный мониторинг сетей. В настоящее время подрядчиком совместно с аварийной группой коммунальных служб города проводятся работы по восстановлению водообеспечения, - сообщили в городской администрации.

Жители жилого комплекса «Шанырак» в 32В микрорайоне вечером 16 ноября перекрыли автомобильное движение. Люди протестовали из-за отсутствия в их квартирах питьевой воды и отопления.На кадрах видео, которое прислали в редакцию Lada.kz, запечатлено, как жители в знак протеста выстроились в живую цепь на пешеходном переходе, преградив проезд для автомобилей.В городском акимате прокомментировали жалобы жителей в связи со слабым напором воды на протяжении нескольких дней.В акимате также отметили, что после разъяснительных работ, проведённых с жителями, люди разошлись по домам, а дорожное движение было восстановлено.