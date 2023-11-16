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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:34

Просмотров: 2620

Жители Актау перекрыли дорогу из-за отсутствия питьевой воды и отопления

Сегодня, 16 ноября, примерно в 19:00 жители ЖК «Шанырак» в 32В микрорайоне вышли на пикет и перекрыли дорогу из-за отсутствия питьевой воды и отопления. В городском акимате сообщили, что сети принадлежат застройщику, и проводятся работы по восстановлению водообеспечения. После разъяснительных работ со стороны уполномоченных лиц, люди разошлись по домам, а дорожное движение было восстановлено.

Кадр видео
Жители жилого комплекса «Шанырак» в 32В микрорайоне вечером 16 ноября перекрыли автомобильное движение. Люди протестовали из-за отсутствия в их квартирах питьевой воды и отопления.

На кадрах видео, которое прислали в редакцию Lada.kz, запечатлено, как жители в знак протеста выстроились в живую цепь на пешеходном переходе, преградив проезд для автомобилей.



- Воды нет, отопления тоже нет. Сколько обращались и в акимат, и к застройщику, ничего не меняется, через день воды нет, либо вообще весь день нет, и вечером воду не дают. После 23:00 часов напора воды вообще нет. ЖЭК говорит, что они не ответственные, строительная компания «К7 group» тоже говорят, что она не ответственна за это. Нас «футболят», отсылают туда-сюда, и никто вразумительного ответа не даёт. Мы уже устали терпеть, и с кого спрашивать не знаем, - жалуются жители.


В городском акимате прокомментировали жалобы жителей в связи со слабым напором воды на протяжении нескольких дней.

- В связи с поступившими жалобами от жителей была проведена проверка, в результате которой был выявлен порыв на трубопроводе питьевой воды. Согласно документам, данные сети состоят на балансе строительной компании «К7 group». В целом и ранее на данных сетях наблюдались осложнения с водо-и теплоснабжением. Однако, в виду того, что данные инженерные сети находятся на балансе частной строительной компании городским коммунальным службам не имеется возможности вести постоянный мониторинг сетей. В настоящее время подрядчиком совместно с аварийной группой коммунальных служб города проводятся работы по восстановлению водообеспечения, - сообщили в городской администрации.


В акимате также отметили, что после разъяснительных работ, проведённых с жителями, люди разошлись по домам, а дорожное движение было восстановлено.



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Комментарии ( 2 )

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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 01:09
Вообще уже оборзели. Взяли моду дорогу перекрывать. Идите в Акимат и там своё недовольство выражайте. Люди тут причём которым ехать надо.
 
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bake (Посетители) Вчера, 22:45
снимал там квартиру, вообще атас. нет воды для базовых гигиенических нужд. съехал уже как несколько месяцев. точно не новая проблема, как пытаются выдать.
 
 

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